Автомобильный бренд избавился от корня «авто» и расширил своё поле деятельности

Toyota уже пятый год продаёт больше всего машин в мире. Являясь лучшим в своей «узкой» специализации, бренд решил идти дальше и стал не автомобильным, а «мобильным» производителем.

Новое позиционирование Toyota направлено на представление себя не как автопроизводителя, а как компанию по увеличению мобильности населения в целом.

Toyota анонсирует выпуск разного рода инновационных устройств и средств передвижения, облегчающих жизнь людям с ограниченными возможностями.

В продолжение новой кампании Toyota начинает сотрудничество с Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом. Некоторые спортсмены уже приняли участие в рекламных роликах.