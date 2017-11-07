Такая громкая победа случилась впервые для отечественного ТВ

На престижном конкурсе телевизионного маркетинга PROMAX/BDA UK-2017 в единственной доступной российскому телеканалу номинации неанглоязычного промо ТНТ4 взял золото, серебро и бронзу.

7 ноября 2017 года на сайте конкурса официально представлены победители престижного международного конкурса телевизионного маркетинга PROMAX/BDA UK-2017. ТНТ4 – единственный из российских каналов выиграл все три доступные награды в своей номинации «Лучшее промо на иностранном языке», в которой соревнуются все неанглоязычные страны мира.

Участие в конкурсе принимали почти все российские каналы, но в шорт-лист вышли только ТНТ4 и РЕН ТВ.

«Думали, что выиграем, но что все три! Очень приятно наблюдать, как работники телеиндустрии со всего мира аплодируют вашим творениям. Огромное спасибо Анне Годуновой, Сергею Тараканову и всей нашей промобанде. Спасибо всему «ГПМ РТВ». Гавр, везем домой подарки!», – Аркадий Водахов, генеральный продюсер ТНТ4.

Ролики-победители ТНТ4:

Золото – промо к фильму «Матрица: Перезагрузка».

Серебро – промо к фильму «Старикам тут не место».

Бронза – проморолик с участием Бурановских Бабушек к фильму Mortal Kombat.