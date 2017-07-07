«Газпром-Медиа» и Роман Петренко начинают совместный бизнес





Бывший гендиректор ТНТ Роман Петренко станет партнёром холдинга «Газпром-Медиа». В США созданы две компании, которые будут производить телевизионный контент для аудитории за рубежом, сообщает Коммерсант.

Роман Петренко возглавит обе компании «Storyworld Entertainment» в Санта-Монике и в Беверли-Хиллз. Они будут заниматься созданием контента, в том числе на основе форматов ТНТ, для иностранных зрителей. Обе компании принадлежат кипрской Storyworld Entertainment, в которой «Газпром медиа» контролирует 95%, а бизнесмену принадлежит 5%.

Ранее сообщалось, что ТНТ готовится развивать международное направление, реализация проектов для глобальной аудитории будет крупным сегментом в деятельности телекомпании.

Продюсер Рубен Дишдишян пояснил, что из всех вариантов глобальной экспансии самый неразвитый и сложный - это создание контента для западной аудитории. «Тут много подводных камней. Если делать сразу на английском языке, надо иметь уверенность, что это купят», - сообщил он.

Эксперты, опрошенные Коммерсантом, так же полагают, что производство такого контента целесообразно только в том случае, если у новой компании есть договоренности с телеканалами, вещающими на западную аудиторию.

Ранее у ТНТ уже были продажи своих форматов на экспорт: несколько лет назад Fox приобрела экспериментальный формат «Моими глазами», а год назад ТНТ продал права на производство «Интернов» китайской JSBC.