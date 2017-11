Определены претенденты на победу во всех номинациях

INTERACTIVE PROJECTS AND WEBSITES

Integrated and Internet-based Campaigns

Russia as you’ve never seen it / Страна, которую вы не видели

Over the Horizon / За Горизонт

Piter by Bushe Bakery

#mozhnovse / #можновсе

The Conscious Choice / Осознанный выбор

PR and Brand, Service and Trade Mark Reputation Altering Campaigns

Over the Horizon / За Горизонт

Purcari Digital Label

LAV — Obgon / ЛАВ — Обгон

Earth 2050 / Земля 2050

Digital Out-of-home

K11 — Digital Korobkas / К11 — Диджитал коробки

Robot-artist / Робот-художник

Coffee Digital Activation / Кофейная активация

VR experience "Workshop for psychological discharge" / Виртуальная реальность "Цех психологической разгрузки"

VR driving experience / Виртуальный тест драйв за рулем автомобиля

Viral Marketing

Silent Disease / Болезнь, которая молчит

@pyshechnaya1958 / Пышечная 1958

Video for digital

Piter by Bushe Bakery

Silent Disease / Болезнь, которая молчит

Over the Horizon / За Горизонт

FutureShift

Yandex.Taxi / Яндекс.Такси

Non-commercial Projects

USA TODAY redesign concept

NN Visual collective / НН Визуальный коллектив

Intensiv XX / Интенсив ХХ

there once lived... / жили|были

LOCK UP

Self-Promo

looi.co / Сайт студии Луи

NN Visual collective / НН Визуальный коллектив

LOCK UP

@pyshechnaya1958 / Пышечная 1958

Heartbeat Agency Website / Сайт агентства Хартбит

Promo-sites

S7 Priority / Эс7 приорити

Yuri Vermenich / Юрий Верменич

NN Visual collective / НН Визуальный коллектив

www.looi.co / Сайт студии Луи

Website Black See Cruises / Сайт Черноморские Круизы

Corporate Websites

USA TODAY redesign concept

Coalla / Коалла

Playkot / Плейкот

Corporate website SPA Vympel / Корпоративный сайт НПО Вымпел

Corporate website Omsk Carbon Group / Корпоративный сайт Омск Карбон Групп

E-commerce

Dress Up Hero. Online store / Онлайн магазин дизайнерской одежды

Straw Manufacture / Промо-сайт и магазин завода по производству трубочек для коктейля

Website and e-shop for slow fashion brand / Сайт для бренда одежды «Машкара»

Helen Gold

Sofas for happiness / Мебель для счастья

MEDIA

Banners

Interactive banner «Metro Train Moscow» / Интерактивный баннер «Поезд «Москва»

Special Projects

Piter by Bushe Bakery

Nikon. 100 Years of Stories / "Никон". 100 лет историй

«Afisha» Over The Edge

AXE Afisha Nightly

Main books of the XXI century / Главные книги двадцать первого века

Interactive Tools

Nikon. 100 Years of Stories / "Никон"

100 лет историй Over the Horizon / За Горизонт

Observe The Sun / Наблюдай Солнце

LAV — Obgon / ЛАВ — Обгон

CRAFT

Copywriting

The informal dictionary of St. Petersburg / Неформальный словарь Петербуржца

Design

Zoomanity / Зуманити

there once lived... / жили|были

Zheeshee Branding / БРЕНДИНГ КОМПАНИИ «Жи-Ши продакшн»

Brazilian food festival branding / Брендинг для гастрономического фестиваля в Бразилии

Private shop / Частная лавочка

Video

Piter by Bushe Bakery

Series of videos for "Legko" cafe / Серия видео-роликов для кафе "Легко"

Videos for Technosila / Ролики для Техносилы

The Chosen Dot

The Conscious Choice / Осознанный выбор

Animation

Edison Lab / Эдисон Лаб

The Chosen Dot

SilaSveta / СилаСвета

Private shop / Частная лавочка

Financial Center

Music and Sound Design

there once lived... / жили|были

The Chosen Dot

LAV — Obgon / ЛАВ — Обгон

User Experience

Corporate website Omsk Carbon Group / Корпоративный сайт Омск Карбон Групп

Corporate website UMATEX Group / Корпоративный сайт холдинга Юматекс Групп

Private shop / Частная лавочка

Corporate website SPA Vympel / Корпоративный сайт НПО Вымпел

Heartbeat Agency Website / Сайт агентства Хартбит

Technologies

Robot-artist / Робот-художник

K11 — Digital Korobkas / К11 — Диджитал коробки

Email Marketing

Designer's Digest / Дизайнерский дайджест

SOCIAL MEDIA

Ad Campaign on Social Media

The informal dictionary of St. Petersburg / Неформальный словарь Петербуржца

Nikon. 100 Years of Stories / "Никон". 100 лет историй

BREAKING INTO RAP WITH FRIENDS

ALMETTE CULINARY — SM CAMPAIGN 2017 / Альметте – Кампания в социальных сетях 2017

@pyshechnaya1958 / Пышечная 1958

Brand Community Concept

ALMETTE CULINARY — SM CAMPAIGN 2017 / Альметте – Кампания в социальных сетях 2017

Apps and Special Projects for Social Media

Nikon. 100 Years of Stories / "Никон". 100 лет историй

Community Design, Design of Posts

Interactive Instagram stories for Leroy Merlin / Интерактивные сторис для Леруа Мерлен

ALMETTE CULINARY — SM CAMPAIGN 2017 / Альметте – Кампания в социальных сетях 2017

MOBILE

Campaigns in a Mobile Environment

Nikon. 100 Years of Stories / "Никон". 100 лет историй

Yandex.Taxi / Яндекс.Такси

Branded Games and Mobile Apps

Mobile app with AR / Мобильное приложение с дополненной реальностью

SPUTNIK 1957 AR / СПУТНИК 1957

Mobile app Histars / Мобильное приложение Хистарс

LEAF Growbox mobile application

Mobile application for FC Spartak-Moscow / Мобильное приложение для ФК «Спартак»

Mobile Websites

Get lost. Get natural / Гет лост. Гет нэчурал

Corporate website Omsk Carbon Group / Корпоративный сайт Омск Карбон Групп

ALMETTE RECIPES — EASY TO COOK! / Рецепты с Альметте — Готовить просто!

Day2Day / Дэй Ту Дэй

NN Visual collective / НН Визуальный коллектив

INNOVATIONS

Innovative solutions in digital

K11 — Digital Korobkas / К11 — Диджитал коробки

Coffee is not a drug / Кофе – не наркотик!

Robot-artist / Робот-художник

VR driving experience / Виртуальный тест драйв за рулем автомобиля

LAV — Obgon / ЛАВ — Обгон