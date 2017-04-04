Капитализация компании достигла 49 млрд долларов



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Американская автомобилестроительная компания Tesla обогнала Ford по рыночной стоимости. В понедельник на закрытии торгов на Нью-йоркской фондовой бирже капитализация компании Илона Маска достигла 49 млрд долларов, сообщает BBC. Ford же оценивался в 46 млрд долларов.

Акции Tesla подорожали более чем на 7% после сообщения о рекордных поставках автомобилей в первом квартале. Они превысили 25 тыс. машин, рост по сравнению с началом 2016 года составил 69%. Производство электрокаров также оказалось рекордным для компании — 25 418 штук за первые три месяца.

Напомним, в феврале компания Tesla Motors сменила название на Tesla. Таким образом Макс решил подчеркнуть, что компания не просто производитель автомобилей, но и высокотехнологическая компания, которая выпускает аккумуляторы для дома и солнечные батареи.

Tesla завершила 2016 год с выручкой 7 млрд долларов, большая часть (6,35 млрд) пришлась на автомобильный бизнес. Валовая прибыль компании составила 1,6 млрд долларов, чистый убыток — 773 млн долларов.