Сегмент «Медиа-бизнес» Газпромбанка завершил первый квартал 2018 года с чистой прибылью 2 млрд рублей

Чистая прибыль «Газпром-Медиа» выросла по итогам первого квартала 2018 года до 2,044 млрд рублей. Консолидированные доходы сегмента «Медиабизнес» достигли 22,931 млрд рублей, сообщили в пресс-службе медиахолдинга со ссылкой на отчетность «Газпромбанка», владельца «Газпром-Медиа».

По данным консолидированной отчетности холдинга, выручка компании увеличилась на 13%, что опередило динамику всего рекламного рынка. Напомним, общий рост рынка телевизионной рекламы на эфирных телеканалах России, по подсчетам Ассоциации коммуникационных агентств России, составил 12%.



В компании рост консолидированной выручки связывают с ростом рекламных доходов на эфирных и тематических телеканалах, а также увеличением доходов от дистрибуции платных тематических каналов.

Операционная прибыль сегмента «Медиабизнес» в первом квартале текущего года выросла на 11,7% и составила 1,858 млрд рублей. На положительный операционный результат повлияло увеличение консолидированных доходов и сдерживание роста расходов.



Напомним, по итогам 2017 финансового года консолидированные доходы «Газпром-Медиа» выросли на 4,207 млрд рублей до 86,409 млрд рублей, рост в годовом исчислении составил 5,1%. Таким образом, компания продемонстрировала рост доходов, который значительно отстает от динамики рекламного рынка России. В прошлом году он увеличился на 14%, а сегмент ТВ — на 13%. Такое отставание в медиахолдинге связывали с изменением структуры доходов «Газпром-Медиа» и со структурными изменениями рекламного рынка, а именно созданием единого селлера телерекламы НРА.