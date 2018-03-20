Ассоциация дала объемы рынка за 2017 год и прогноз на 2018 год

Российский рекламный рынок в 2017 году увеличился на 14% до 417 млрд рублей, следует из опубликованной сегодня, 19 марта, оценки Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). В 2018 году ожидается рост рекламного рынка на уровне 10−12%, сказал на пресс-конференции АКАР сопредседатель комитета исследований, аудита и рекламных технологий АКАР, директор по маркетинговым исследованиям Аналитического центра НСК Сергей Веселов.

В прошлом году на телевидение и интернет пришлось 80% всех рекламных бюджетов. По словам Сергея Веселова, у двух медиа «гипертрофированная» доля на рекламном рынке, что нехарактерно для других стран. В будущем ситуация, скорее всего, изменится, и остальные медиа увеличат свои доли в рекламном пироге, добавил он.

«По итогам (прошлого — прим. ред.) года почти сравнялись два сегмента. По итогам 2018 года свершится то, чего так долго ждут представители интернет-индустрии. Интернет, как и в большинстве стран мира, встанет на первую позицию (по объему рекламных бюджетов — прим. ред.)», — сказал Сергей Веселов.

Пока же, по результатам 2017 года, ТВ остается лидирующим медиа на российском рекламном рынке. Объем сегмента телевизионной рекламы в прошлом году составил 170,9 млрд рублей с ростом +13%, интернет-рекламы — 166,3 млрд рублей с ростом +22%.