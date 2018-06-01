Сервис стал транслировать их эфир в рамках платной подписки без прямого договора

Крупные телеканалы потребовали у онлайн-кинотеатра ivi отключить их трансляцию на платформе. Телеканалы недовольны тем, что сервис стал транслировать их эфир в рамках платной подписки без прямого договора, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо телеканалов гендиректору ivi Олегу Туманову.

Письмо подписали телеканалы СТС и «Домашний» (входят в «СТС Медиа»), ТНТ и ТВ-3 («Газпром-Медиа»), РЕН ТВ и «Пятый канал» («Национальная медиагруппа»). По требованию вещателей ivi прекратил ретрансляцию и теперь договаривается напрямую с каналами и их объединенной структурой — «Витриной ТВ».

«Мы продолжаем данное сотрудничество, но после поступления предложений от „Витрины ТВ“ и ряда каналов работать напрямую вступили в переговоры о прямом сотрудничестве и интеграции», — рассказал руководитель сервиса ТВ-каналов ivi Алексей Филатов.

Через «Витрину ТВ» распространяются интернет-версии «Первого канала», каналов «СТС Медиа» и «Национальной медиагруппы». Ее учредили три этих медиакомпании, а также ВГТРК. Первым партнером «Витрины ТВ» стал «Ростелеком», который тестирует ее с июня. После запуска «Витрина ТВ» станет поставщиком сигнала для ivi и OTT-сервисов «Ростелекома», а тот предоставит дата-центры и каналы связи, подтвердил представитель оператора.

Напомним, на прошлой неделе ivi в партнерстве с «Ростелекомом» запустил стриминг телеканалов; смотреть их можно, оформив базовую подписку на сервис.

Участники рынка онлайн-видео относятся к инициативе общего для каналов плеера со скепсисом, им пока не понятно, как именно произойдёт процесс интеграции. Однако единая инфраструктура позволит повысить устойчивость системы при меньших вложениях на каждого участника, улучшить охват, системно бороться с пиратством и блокировщиками рекламы, при этом права на контент останутся у каналов, отмечают они.