Смотреть их пользователи смогут по платной модели в рамках подписки на онлайн-кинотеатр

Онлайн-кинотеатр ivi в ближайшие дни запустит стриминг телеканалов, поставщиком которого станет «Ростелеком», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей обеих компаний.

Сервис будет запущен на платной основе, он станет частью подписки на ivi. На старте пользователям будет доступно около 80 каналов, включая первый мультиплекс, затем их количество вырастет до 100−130. В стриминге сохранится реклама из эфира телеканалов, позже в ivi планируют тестировать и другие рекламные возможности, например врезки рекламных блоков и интерактивные функции.

С частью вещателей ivi заключил прямые контракты. Так, у онлайн-кинотеатра будет пакет от Viacom (включает Nickelodeon, Spike, MTV и другие), «Контент Юнион» («Русский иллюзион», «Еврокино») и «Первого ТВЧ» (Insight и «Наша Сибирь»).

У некоторых каналов сетка вещания в онлайне отличается от эфирной: например, вместо голливудских фильмов в сети может быть другой контент или стоять заглушка, но на такие случаи приходится меньше 1% общего контента, заверяют в ivi.

Ivi не первый онлайн-кинотеатр с ТВ-трансляциями. С 2014 года стриминг доступен у Megogo, сейчас там доступны 222 телеканала. Весной 2017 года сервис «ТВ онлайн» запустил «Яндекс», сейчас там 75 каналов.