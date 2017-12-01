Развлекательный контент ТНТ и «Пятницы!» появится на мультимедийном онлайн-портале в «Сапсанах»



Иллюстрация ТНТ

Медиахолдинг «Газпром-медиа» и «Российские железные дороги» договорились о показе развлекательных телепроектов в скоростных поездах «Сапсан», сообщила Sostav.ru представитель «Газпром-медиа». Сериалы и шоу телеканалов ТНТ и «Пятница!» впервые станут доступны пассажирам в поездах по направлению Москва – Санкт-Петербург на информационно-развлекательном интерактивном портале при подключении к сети Wi-Fi.

На ресурсе будет доступно 1500 часов развлекательного контента: сериалы «Ольга», «Физрук», «Универ», «Интерны», шоу Comedy Club, Comedy Woman, «Где логика?», «Верю не верю», «Еда я люблю тебя» и другие.

«Мы всегда стремимся быть ближе к аудитории и показывать наш контент в любых средах, где его удобно смотреть. У холдинга «Газпром-медиа» огромная медиатека оригинальных проектов, которые любят миллионы зрителей. Приятно, что теперь с самыми яркими проектами познакомятся пассажиры «Сапсана», в том числе сотрудники «Газпрома», которые часто совершают поездки. За просмотром популярных шоу и сериалов время пролетит незаметно и увлекательно», – прокомментировал генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко.

«Развитие интерактивных систем развлечения – один из приоритетов для железнодорожных перевозчиков и авиакомпаний. Стремясь постоянно повышать уровень комфорта, наиболее передовые транспортные компании развивают персонализированные сервисы и доставку контента непосредственно на экраны пассажира. Сотрудничество с крупнейшим отечественным производителем телепередач, шоу, сериалов и фильмов существенно расширяет выбор медиаконтента», – добавили в пресс-службе «Газпром-медиа».

Мультимедийный онлайн-портал в поездах «Сапсан» содержит новости, расписание движение поездов, информацию о поезде и развлекательный контент – фильмы, музыку, аудиокниги. На стартовой странице ресурса уже появилась фирменная вкладка с брендами развлекательных телепроектов «Газпром-медиа».

В январе-ноябре 2017 года услугами высокоскоростных поездов «Сапсан» воспользовалось свыше 4,7 млн пассажиров: на 6,8% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Всего с начала эксплуатации высокоскоростных поездов «Сапсан» перевезено 27,6 млн пассажиров.