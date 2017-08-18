Он будет работать только в интернете в формате потокового вещания (стриминг)



Иллюстрация: Логотип Life

Компания «Медиа контент», которая является владельцем лицензии на вещание телеканала Life, разослала кабельным и спутниковым операторами письмо о прекращении вещания канала «в связи с его закрытием», сообщает РБК со ссылкой на представителей Национальной спутниковой компания (НСК, бренд «Триколор ТВ»), «НТВ плюс» и «Ростелеком», сообщили РБК представители этих компаний.

При этом Арам Габрелянов, акционер и гендиректор холдинга News Media, в структуру которого входит Life, сказал изданию: «Мы посылали операторам письма, что вместо сюжетов будут стримы».

По данным источника ТАСС, зрителем предложат следить за новостями на сайте Life и и в соцсетях. Переформатирование работы канала повлечет увольнение 90 сотрудников, еще 90 человек продолжат работать над стримингом (потоковым вещанием), пишет информагентство.



Ранее сообщалось, телеканал Life, который вещает с 2013 года в интернете и сетях кабельного телевидения, меняет эфирную концепцию, отказываясь от производства новостных сюжетов, и сокращает штат сотрудников