Реорганизация связана с тем, что аудитория все чаще получает новости онлайн



Иллюстрация: логотип Life

Телеканал Life, который вещает с 2013 года в интернете и сетях кабельного телевидения, меняет эфирную концепцию, отказываясь от производства новостных сюжетов, и сокращает штат сотрудников, сообщает РБК со ссылкой на источники. По факту Life прекращает существование в нынешнем виде, утверждают собеседники издания. Об изменениях коллективу объявят 18 августа.

Значительная часть сотрудников, занимающихся производством новостей, покинут канал. Акционер и гендиректор холдинга News Media, в структуру которого входит Life, Арам Габрелянов заявил РБК, что речь о закрытии канала не идет. «Мы прекращаем передачу новостей сюжетами», — пояснил он.



По его словам, на Life останутся стримы (потоковые трансляции основных событий), которые продолжат транслироваться в том числе в кабельных сетях. Это связано с изменением медиапотребления в сторону онлайн-контента. Основная масса сотрудников по итогам реорганизации займется производством стримов, говорит Габрелянов.



Ранее Арам Габрелянов инвестировал в ряд интернет-проектов, среди них агентство нативной рекламы «Изюм», который выпускает «Дружко шоу», паблик Mash, шоу на YouTube «Адские бабки» и другие. РБК пишет, что Габрелянов поставил задачу — вывести проекты на самоокупаемость до Нового года.

В 2016 году «Национальная медиа группа» забрала у Арама Габрелянова газету «Известия» и питерский канал Life78.