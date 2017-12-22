По мнению Антона Розенберга, это связано с желанием Дурова «пропиарить себя и собрать деньги на поддержание Telegram»

Создатель Telegram Павел Дуров намерен создать криптовалюту на базе мессенджера. Виртуальные деньги получат название TON (Telegram Open Network), сообщил в Facebook бывший топ-менеджер «ВКонтакте» Антон Розенберг, который в сентябре обвинил Дурова в незаконном увольнении из Telegram.

По словам Розенберга, вопрос о монетизации Telegram стоит достаточно остро. В том числе и из-за давнего заявления Павла Дурова о том, что мессенджер он не продаст и не пустит в него рекламу. Таким образом, ICO — единственный способ привлечь деньги, не продавая мессенджер и не собирая пожертвования. Идея в том, чтобы выпустить свою криптовалюту, встроить ее в мессенджер и сразу объявить о крупнейшей по числу пользователей системе, попытавшись таким образом вытеснить Ethereum.

«Павел Дуров любит хайп и действительно мог подумать, что это хороший способ одновременно пропиарить себя и собрать деньги на поддержание Telegram», — пишет Розенберг.

В сети опубликован рекламный ролик TON, в котором говорится, что мессенджер с 170 миллионами активных подписчиков будет использовать прогрессивную технологию блокчейна. Всем пользователям мессенджера автоматически откроют кошелек TON, а технология блокчейн в платформе сможет обрабатывать миллионы транзакций в секунду.

Однако мессенджер может столкнуться с проблемами монетизации в Иране и Узбекистане, так как власти этих стран могут негативно отнестись к попытке мессенджера заменить их валюты на криптовалюту, которую они не контролируют. Кроме того, в Иране на Павла Дурова уже заведено уголовное дело.

Напомним, в сентябре Антон Розенберг обвинил Павла Дурова в том, что его незаконно уволили из Telegram. Розенберг заявлял, что Дуров хотел добиться от Розенберга компенсации 100 млн рублей из-за разглашения коммерческой тайны. В ответ Дуров со ссылкой на семью Розенберга заявил, что бывший топ-менеджер «ВКонтакте» страдает от психических заболеваний.