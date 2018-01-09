Мессенджер создаст собственную криптовалюту, чтобы не зависеть от банков

Telegram запустит собственную криптовалюту Gram и блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) к марту 2018 года, сообщает TechСrunch.

Старт Telegram External Secure ID намечен на 1-ый квартал 2018 года. Проект планирует собрать почти полмиллиарда долларов, а уже в ходе последующего этапа кампании капитализация токенов должна достичь 3–5 миллиардов долларов. Telegram зарезервирует 52% от всех Gram для защиты от спекуляций и 4% – для разработчиков мессенджера. Оставшиеся 44% поступят в продажу.

Пользователи мессенджера смогут хранить виртуальную валюту и обычные деньги в специальном кошельке Telegram Wallet. Платформа TON также будет поддерживать смарт-контракты, сторонние блокчейн-платформы, сервисы и приложения.

Примечательно, что в ходе ICO приниматься будут только фиатные денежные единицы. Ожидается, что спрос на токены в рамках проекта будет крайне высоким, учитывая популярность мессенджера, на сегодняшний день используемого во всём мире.

О вероятном проведении ICO стало известно еще в конце прошлого года. Предполагается, что это будет одно из самых крупных размещений в истории.

Напомним, что интернет-сообщество MDK, которое также развивает одноименное креативное агентство, провело ICO. На первом этапе компания привлекла 66 тысяч долларов, продав около 5 млн токенов из 1 миллиарда выпущенных. Изначально сообщество плаанировало привлечь на первом этапе 1-2 млн долларов. Полученные в ходе ICO средства пойдут на техническую доработку платформы и создание приложения.