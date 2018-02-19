Среди российских инвесторов – сооснователь Qiwi Сергей Солонин, экс-владелец «Вимм-билль-данна» Давид Якобашвили и Роман Абрамович

Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, отчитался перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о привлечении в ходе ICO 850 млн долларов от 81 инвестора, сообщают «Ведомости».

Telegram проводил не ICO в привычном смысле, объясняет знакомый с процедурой источник, скорее это закрытое размещение ценных бумаг в обычной валюте, долларах и евро. Инвесторы покупают права на внутреннюю криптовалюту проекта, так называемые Grams, но по другому соглашению: пока не будет запущен TON, это просто ценные бумаги, которые подразумевают участие в будущем распределении токенов, заключает он. TON должна запуститься до 31 октября 2019 года.

У получателя токенов не будет ни права голоса, ни дивидендов, ни интеллектуальной собственности, говорится в соглашении о продаже токенов Telegram. Соглашение на 18 месяцев ограничивает продажу прав на токены или сами токены. Привлеченные средства пойдут на развитие новой блокчейн-платформы Telegram Open Network c собственной криптовалютой, а также самого мессенджера.

Дуров не назвал инвесторов, однако ранее сооснователь Qiwi Сергей Солонин рассказал, что вложил в Telegram 17 млн долларов, а сооснователь «Вимм-билль-данна» Давид Якобашвили сообщил об инвестиции в 10 млн долларов.

Еще одним российским инвестором стал Роман Абрамович. О его инвестициях в Telegram знают два человека, знакомых с менеджерами предпринимателя, и человек, знакомый с крупными участниками ICO. Абрамович был одним из первых россиян, получивших право инвестировать в компании Дуровых. Предприниматель мог вложить 300 млн долларов.

Спрос на токены Telegram был ажиотажный. Вместо необходимых 850 млн долларов инвесторы подали заявки на 3,8 млрд долларов. Некоторые инвесторы собирались в синдикаты, чтобы поучаствовать в ICO. Совокупная доля инвесторов с российскими корнями в ICO не превышает 7%, а максимальный чек от одного инвестора – $20 млн, рассказывал человек, близкий к Telegram. Ранее сообщалось, что руководство отказывается от денег из России. Дурову не интересны российские инвесторы, так как он хочет построить глобальную компанию.