За сервис по управлению мероприятиями Сергей Солонин заплатил около $10 млн

Сооснователь Qiwi Сергей Солонин выкупил сервис по управлению мероприятиями Timepad у его основателей и венчурного фонда Target Global, сообщают «Ведомости» со ссылкой на участников сделки.

Солонин заплатил около $10 млн за Timepad. Чуть более половины суммы получил фонд, а основатели – в соответствии с их долями в проекте на момент сделки. Покупателем выступил лично Солонин и компания не будет аффилирована с другими структурами его бизнеса.

В феврале этого года Солонин продал МТС свою долю в билетном сервисе Ticketland. Timepad, в отличии от Ticketland фокусируется на сегменте образовательных и бизнес-мероприятий, в частности занимается их организацией и продвижением и зарабатывает на комиссиях от продажи билетов, а также на рекламе. У сервиса есть корпоративные клиенты, среди которых Высшая школа экономики, Oracle, институт «Стрелка», Центр фотографии им. братьев Люмьер.

Нынешняя команда и основатели продолжат управлять сервисом, а Солонин будет участвовать в принятии стратегических решений. Пока стратегия проекта останется прежней, но в будущем возможна интеграция с разными бизнесами Солонина.

Эксперты рынка считают, что новый владелец рассчитывает усилить сервис другими активами, в частности, встроить в него платежную систему Qiwi. Через эту интеграцию удобно распространять билеты на образовательные мероприятия.

Кроме того, Солонин сообщил, что принял участие в ICO Telegram, которое должно стать крупнейшим в истории этого рынка размещением токенов. Речь может идти об инвестициях на сумму около $17 млн. «Мне интересна тема нового типа блокчейна, мне интересна тема, которая касается решения ряда вопросов на блокчейне, которые не были решены до сих пор. Мой способ разговаривать с такими компаниями и с такими темами – это личные инвестиции. Тогда я фокусируюсь больше и разбираюсь больше в том, что происходит», – отметил глава Qiwi.

Ранее сообщалось, что книга заявок на предварительное ICO Telegram переподписана настолько, что руководство отказывается от денег из России. Кроме того, Дурову не интересны российские инвесторы, так как он хочет построить глобальную компанию.