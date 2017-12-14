Правозащитники утверждают, что действия российских властей противоречат резолюции ООН о праве на неприкосновенность частной жизни

Международная правозащитная группа «Агора», представляющая интересы Telegram, обратилась к спецдокладчику ООН по вопросам права на свободу слова Дэвиду Кайе в связи с ситуацией вокруг мессенджера, возникшей в РФ, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя «Агоры» Дамира Гайнутдинова.

В своём обращении правозащитники просят рекомендовать российским властям «воздержаться от расширения практики произвольного вмешательства в право граждан на свободу выражения мнения, приватность и анонимность, в том числе онлайн». Действия российских властей направлены на «уничтожение анонимности в интернете» и противоречат резолюции ООН о праве на неприкосновенность частной жизни.

Организация также планирует обжаловать принятые в России решения в отношении Telegram в Европейском суде по правам человека.

12 декабря Мещанский районный суд в Москве признал законным штраф в 800 тысяч рублей в отношении Telegram за неисполнение требования ФСБ о выдаче информации о пользователях мессенджера. Последние судебные постановления в отношении Telegram означают, что у российских властей появился формальный повод заблокировать мессенджер, напоминают в «Агоре».