Данные о вступлении в силу решения суда появились ошибочно

В Мосгорсуде заявили, что решение Таганского суда о блокировке доступа к Telegram не считается вступившим в силу, потому что защита компании подала жалобу, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Мосгорсуда Ульяну Солопову.

«Есть жалоба, мы ждем устранения недостатков, решение не вступило в силу», — заявила Солопова.

Ранее в картотеке суда появились данные о вступлении в законную силу решения о блокировке Telegram в силу 15 мая. По словам Солоповой, информация, которая вышла на сайте автоматически с учетом сроков, будет снята.

Напомним, Таганский суд в Москве 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора и ограничил доступ к Telegram до предоставления ФСБ ключей для дешифровки переписки пользователей. Суд предоставил представителям Telegram время до 4 июня для устранения недостатков по жалобе. Защита успела подать две жалобы — на немедленное исполнение решения и на саму блокировку. Юристы попросили отменить решение суда и закрыть дело.

Но так как решение Таганского суда содержало требование о немедленном исполнении и его никто не отменял, мессенджер продолжают блокировать. С 16 апреля доступ к нему уже начали закрывать операторы. Кроме того, от блокировки пострадали десятки сайтов и компаний. При этом у многих пользователей Telegram всё ещё работает.