Аудит баннерной и видеорекламы оператора на всех интернет-площадках проведет компания Sizmek

Компания Tele2 заключила эксклюзивное партнерство на 2018 год с независимой платформой управления рекламными размещениями Sizmek. В течение года Sizmek будет предоставлять рекламодателю услуги по ad serving и верификации трафика (видимость, фрод, brand safety).

В список медиа для мониторинга войдут баннерная реклама и видеоразмещения, в том числе программные закупки. Для аудита Tele2 будет использовать собственные технологии Sizmek, аккредитованные Media Rating Council. Мониторинг будет проведен на всём спектре площадок медиаплана.



Технологии измерения видимости в виде кода попадут на площадки всех паблишеров и проверят качество видимости, обнаружат (или нет) накрутки трафика, фрод и потери при размещениях. Инструменты проверки видимости смогут установить, действительно ли посетители сайта видели рекламу.



Это позволит рекламодателю снизить потери, избавляясь от инвентаря с низкими шансами быть видимым. В данном случае, заключая договор с компанией аудитором, Tele2 избежит бюджетных потерь при закупках (которые в отдельных случаях могут достигать 20-30% бюджета кампании).

«С учетом растущих объемов рекламных размещений и увеличения количества площадок в нашем digital-сплите, понимание качества закупаемого инвентаря — одна из наших приоритетных задач. Совместно с агентствами у нас разработаны стандарты качества размещений, и мы считаем важным их соблюдение поставщиками. Весь комплекс мониторинга, от видимости рекламных материалов до понимания окружения бренда Tele2, позволит перераспределить бюджет в пользу качественных площадок и тем самым увеличить отдачу от наших инвестиций», – заявила Инна Походня, директор по маркетингу Tele2.

«Мы рады представить свои услуги столь серьезному и требовательному клиенту. Расширенный аудит – необходимая составляющая digital-размещений, особенно актуальная при широкой номенклатуре площадок. Наш большой опыт и широкие возможности однозначно будут полезны при контроле закупок, а также в процессе планирования кампаний», – прокомментировал Стас Кремнев, Country Manager Sizmek в России.

О важности мониторинга качества видимости и фрода Sostav совместно с компанией Sizmek писал в конце прошлого года. На сегодняшний день мошенничество на цифровом рынке рекламы приобретает невиданные масштабы. Глобальные расходы рекламодателей на мошеннический трафик (клики, которые делают боты) в 2017 году достигли $16,4 млрд. Это вдвое превысило позапрошлогоднюю цифру в $7,2 млрд, которую рекламодатели заплатили за фрод.

Sizmek является крупнейшей в мире независимой платформой управления рекламными размещениями. Помимо ad serving и работе с видео специализируется на аудите и верификации инвентаря, data-решениях и аналитике, динамических креативах и др. Представлен в России с 2008 года. Список глобальных клиентов включает Volkswagen, Chanel, Unilever, Samsung, P&G, Jaguar LandRover и других.

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам III квартала 2017 года абонентская база компании составила 40,3 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов.