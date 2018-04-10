Минфин предлагает опустить порог беспошлинного ввоза товаров до €500, а с 2019 года – до €200

Минфин предлагает снизить порог беспошлинной интернет-торговли до € 500 уже с 1 июля, а с 2019 года — до € 200. Проект, подготовленный ведомством, размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагаемые меры помогут формированию равных условий импорта товаров при поставке по традиционным каналам и путем трансграничной электронной торговли, а также обеспечат необходимый уровень администрирования соответствующих платежей и поддержат отечественное производство товаров, отмечается в пояснительной записке.

Ранее правительство собиралось облагать пошлинами посылки дороже € 500 с 1 января 2019 года. В настоящее время в России допускается беспошлинный ввоз посылок из зарубежных интернет-магазинов стоимостью € 1 тыс., но в пределах 31 кг в месяц. При превышении взимается единая ставка таможенной пошлины в 30%.