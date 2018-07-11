Расследование РБК взбудоражило Telegram-общественность

Журнал РБК выяснил, кто стоит за самым популярным Telegram-каналом «Сталингулаг». В расследовании утверждается, что создателем проекта может быть 26-летний житель Махачкалы Александр Горбунов.

По данным «Медиалогии», «Сталингулаг» с аудиторией 288 тысяч человек — лидер рейтинга каналов Telegram. Каждый его пост набирает в среднем 266 тысяч просмотров, а за рекламное сообщение администратор просит 150 тысяч рублей. Агентство Combot оценивает стоимость канала в 5 млн рублей.

«Сталингулаг» начинался с микроблога в Twitter, а одноименный Telegram-канал был запущен в апреле 2016 года. Осенью 2017 года создатель проекта решил монетизировать свой контент. По информации РБК, Александр Горбунов сохраняет контроль над проектом, но наполнением канала занимается команда райтеров и PR-менеджеров.

Публикация вышла в новом номере РБК, посвященном «новым медиа». Материал вызвал бурное обсуждение в соцсетях — пользователи задавались вопросом об этичности подобного «каминг-аута» и вспоминали попытки найти автора/-ов другого популярного Telegram-канала «Незыгарь».

Главный редактор журнала РБК Валерий Игуменов не увидел ничего страшного в подобном срыве покровов. «Тут по итогам „Сталингулага“ пошла микроволна по телеграм-каналам и пабликам, в основном с вопросом: имели ли вы право/есть ли у вас совесть деанонимизировать человека, который этого не хочет. Наша позиция: если у вас есть СМИ — а канал на 300 тысяч подписчиков можно считать средством массовой информации — надо быть готовым к тому, что люди захотят узнать, кто вы, что и почему», — написал он.

Реакция других Telegram-каналов была самой разной — от равнодушного «И что теперь?» до сомнения в этичности такой деанонимизации. Sostav собрал лучшие комментарии.