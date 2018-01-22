Уральские шоумены создадут совместную студию, чтобы производить контент для телеканала

Ведущие и продюсеры Сергей Светлаков и Александр Незлобин, сотрудничавшие с ТНТ, с июля станут эксклюзивными лицами телеканала СТС, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора «СТС медиа» Вячеслава Муругова.

Муругов уточнил, что теперь ведущие должны согласовывать своё участие в проектах на других телеканалах. В частности, будет обсуждаться присутствие Светлакова в программе «Прожекторперисхилтон» на «Первом канале».

«Это не подразумевает автоматический запрет для Светлакова и Незлобина выступать в роли ведущих на других каналах. Однако по контракту с СТС с июля они должны будут согласовать с каналом свое участие в проектах на других каналах», — пояснил Муругов.

Александр Незлобин сообщил, что в ближайшее время они с Сергеем Светлаковым создадут совместную студию, которая будет производить контент для телеканала СТС. Планируется, что эти проекты начнут выходить уже в конце этого года.

«На данный момент никаких обязательств перед «Газпром-Медиа» ни у меня, ни у Светлакова нет: у Сергея контракт закончился уже давно, у меня в конце 2017 года. Наши отношения с СТС формально начинаются с 1 июля», — добавил Незлобин.

Напомним, Yellow, Black & White, сотрудничавшая ранее с СТС, перешла в конкурирующий холдинг «Газпром-Медиа» делать новый телеканал «Супер». При этом сотрудничество YBW с «СТС Медиа» с 2018 года полностью прекратилось.