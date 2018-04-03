Телеканал решил заняться креативом напрямую

Холдинг «СТС Медиа», развивающий каналы СТС, «Домашний», «Че» и др., проведет питчинг для сценаристов. Конкурс пройдет по пяти направлениям: фильм, сериал, анимационный фильм, анимационный сериал, а также трансмедийный и диджитал-контент, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя холдинга.

Заявки должны содержать идею и синопсис, к ним можно приложить видео на 3−5 минут. Их рассмотрит жюри, которое возглавят гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов, основатель Art Pictures Studio Федор Бондарчук и гендиректор «Национальной медиагруппы» Ольга Паскина. Заявки принимаются с 3 по 29 апреля, шорт-лист объявят 21 мая, победителей — до 10 июня.

До сих пор сценарные конкурсы устраивали только телепроизводственные компании, такие как «Среда» Александра Цекало и «Амедиа» Леонарда Блаватника, а не крупные каналы, но сейчас у них обострилась потребность в собственном контенте.

«Потребность в креативе у каналов есть всегда за исключением ТНТ, у которого два своих продакшена работают как сценарные комнаты. После того как доллар вырос, западный контент подорожал и выгоднее производить свой», — рассуждает основатель оператора питчингов «Кинотекст» Лика Алексеева, добавляя, что на питчинг «СТС Медиа» можно ждать не менее 2−3 тыс. заявок.

Напомним, в конце 2017 года «СТС Медиа» лишилась премьерного контента от своего главного поставщика Yellow Black & White, чей последний проект для СТС — сериал «Ивановы-Ивановы» — стал главным хитом канала в осеннем телесезоне. Больше YBW для СТС ничего не производила, в результате потребность «СТС Медиа» в новых идеях и собственном креативе усилилась.