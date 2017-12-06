Суммарный объем закупленного контента можно считать крупнейшим на рынке

Art Pictures Distribution, учреждённая для закупок кино для «Национальной медиагруппы» и «СТС Медиа», заключила несколько крупных сделок с голливудскими мейджорами, в частности MGM, Paramount, Sony Pictures и купила основную часть библиотеки Warner Bros., сообщает «Коммерсант».

Сделки заключены на продолжительные сроки от одного до нескольких сезонов. Суммарный объем закупленного контента можно считать крупнейшим на рынке. Планируется провести еще несколько сделок с «всемирно известными производителями». Стоимость библиотек в НМГ не раскрывают, однако источник издания на медиарынке сообщают, что Warner, например, обошлась примерно в 60 млн долларов.

В библиотеку вошло около 200 наименований, включая такие фильмы как «Человек-паук», «Люди в черном», «Трансформеры», «Миссия невыполнима», «Властелин колец» и другие. В основном кино будут показывать на каналах СТС, «Домашний», «Че», «CTC Love», РЕН ТВ и «Пятый». Кроме того, контент планируется продавать другим каналам, операторам и ОТТ-платформам. Ранее крупнейшим объемом прав на показ иностранных фильмов обладала Solaris Promo Production Александра Карманова, она продавала их главным образом на ТНТ и другие развлекательные каналы.

В отличие от СТС телеканал ТНТ вовсе решил отказаться от голливудского кино. Такое решение связано с тем, что аудитория лучше смотрит оригинальные телепроекты, а иностранное кино работало в сетке ТНТ хуже. Кроме того, его сложно закупать: мейджоры продают контент пакетами, а ТНТ нужны только молодежные комедии.