«СТС Медиа» заходит в конкурентную нишу детских телеканалов

Медиахолдинг «СТС Медиа» 6 июля запустит в кабельных сетях новый детский телеканал СТС Kids. Его сетка состоит из анимационных сериалов, мультипликационных фильмов и образовательных программ «Развлечёба». На начальном этапе большая часть контента будет закупаться у таких зарубежных студий, как Universal, 41 entertainment, Portfolioentertainment, Lagardere и Zdf enterprises. Впоследствии будет задействовано, в основном, собственное анимационное производство холдинга «СТС Медиа», рассказал Sostav генеральный директор СТС Kids Лев Макаров, который ранее возглавлял каналы «Че» и «2×2».

Сетка СТС Kids разработана с учетом рекомендаций экспертов психологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова , что позволяет наиболее эффективно чередовать разные виды деятельности — развлечение, обучение, двигательные активности, говорят на канале. Вместе с СТС Kids маленькие телезрители смогут обучаться иностранным языкам. Помимо обучающих программ собственного производства будет возможность выбрать язык — русский или оригинальный.

«Каждый сознательный родитель хотел бы следить за тем, какие программы смотрят его дети. И я как отец троих детей могу сказать, что не всегда доволен увиденным. Многие телеканалы дети смотрят с удовольствием, но не получают от этого никакой пользы. Родителям же хочется, чтобы их ребенок смотрел познавательные, обучающие программы. Но такое малыши смотрят редко — им это не интересно. Поэтому, создавая СТС Kids, мы старались соединить развлекательную и образовательную составляющие», — комментирует контентную политику Лев Макаров.

СТС Kids совместно с детскими психологами установили каждой программе рекомендационную возрастную маркировку. Это связано с тем, что, например, дети в третьем классе школы мыслят другими категориями в отличие от малышей, и эта рекомендационная маркировка помогает родителям выбрать для детишек наиболее подходящие именно им программы. Целевая аудитория, на которую ориентируется СТС Kids, — дети в возрасте 6−10 лет. Баинговая аудитория канала пока не определена.

Ниша детских каналов довольно конкурентная. Мультфильмы и детские передачи на ТВ появляются чаще, чем это нужно зрителям, свидетельствуют данные Mediascope. По ее данным, абсолютным лидером в этой категории является канал «Карусель». Конкурировать на этом поле СТС Kids будет непросто.

«Детская аудитория и аудитория родителей с детьми — традиционно востребована рекламодателем. Обращение к нишевой аудитории через тематическое ТВ — также выглядит стратегически оправданным и логичным решением. Так что, проблем с реализацией инвентаря у проекта не должно быть. Однако успех канала определяется многими факторами. В частности, каналу необходимо обеспечить хорошую дистрибуцию сигнала и качественный контент. Без этого не будет успеха у аудитории. А без качественной и большой аудитории не будет успеха у рекламодателей. При этом за детскую аудиторию идет довольно напряженная борьба, тут играют такие заметные игроки как Карусель и Disney, а также ряд более мелких каналов. Если канал сможет быть лучше конкурентов в дистрибуции сигнала, контенте, привлечении аудитории, привлекательности ценообразования, то успех у рекламодателей обязательно придет», — отметил вице-президент MEDIA DIRECTION GROUP Илья Герцев.

Оформлением канала СТС Kids занималась команда во главе с Кирой Ласкари, генеральным директором СТС Love. Он разработал новый фирменный стиль СТС и получил европейский Promax BDA Europe Awards 2018 за «Лучший дизайн логотипа» телеканала СТС Love.

В промо и айдентике СТС Kids можно «ставить детей на ноги», «переворачивать всё на свете с ног на голову», и, иногда, для разнообразия, ходить на руках, создавать коммуникацию для всевозможных «встреч с» или совместных проектов, потому, что ноги будут стилизованы и узнаваемы, даже если рядом с ними пойдут ноги кого угодно в его собственной стилистике. Слоган канала — «СТС Кидз тыдыц тыдыц».

«С одной стороны, мы постарались сохранить стиль холдинга „СТС Медиа“, а с другой, добавить свои детские, хулиганистые элементы. Одним из основных объектов нашего оформления и эфирных событий становятся ноги. Танцующие, бегущие, скачущие, стоящие и тупящие, едущие на роликах, шлепающие в ластах. Ноги зверей, ноги людей, ноги огромного слона, и его длинный хобот, идущие по делам, ноги персонажей и мультгероев. Также мы можем в промо и айдентике „ставить детей на ноги“, „переворачивать всё на свете с ног на голову“, и, иногда, для разнообразия, ходить на руках, наши ноги будут стилизованы и узнаваемы, даже если рядом с ними пойдут ноги кого угодно в его собственной стилистике. В названии CTC Kids слишком много бенефитов — и билингвальность, и явная ссылка на портфель „СТС Медиа“, и удобство логотипирования и ритм. Мы просто придумали для него кричалку — „СТС Кидз тыдыц тыдыц“. В звуковом оформлении у нас обыгрывается марш из „Щелкунчика“ Чайковского в самых разных стилях — от классического, до оформленного в стиле регги, R’n’B, джаз и других. Для этого мы привлекли композитора Дмитрия Таравкова и создали аранжировки, которые современные дети точно оценят», — рассказал Кира Ласкари.

Состав творческой группы

Арт-директор Сергей Царьков.

Идея — Кира Ласкари.

Компания Utter design.