«На самом деле каналы постоянно находятся в поиске нового контента и новых форматов для запуска. Нужно понимать, что консервативен скорее зритель, для которого свойственно привыкание. Продюсеры, опасаясь потерять долю, крайне аккуратно и внимательно подходят к выбору совершенно новых форматов для запуска. Пусть локомотивами каналов по-прежнему остаются топовые шоу, идущие по несколько сезонов, в прошлом году тем не менее было несколько больших запусков, таких как „Успех“ на СТС (международный формат The Final Four), „Русский Ниндзя“ на Первом (японский формат Ninja Warrior) и другие. Все федеральные каналы находятся в тесном контакте с международным телевизионном рынком, а также постоянно разрабатывают собственные форматы. Я бы выделил „Пятницу!“ и ТНТ, которые за последние несколько лет запустили множество уникальных развлекательных шоу. Однако нельзя забывать, что телевидение сегодня в России — это бизнес, и риск потери зрителя, а значит и заработка от рекламы, заставляет каналы быть очень тщательными в подборе контента», — объясняет исполнительный продюсер агентства The Story Lab (входит в группу Dentsu Aegis Network) Валерий Жишков.