Спрос аудитории на сериалы и развлекательные программы превышает предложение каналов

Исследовательская компания Mediascope подвела итоги прошедшего телесезона 2017−2018 (сентябрь-апрель) на конференции World Content Market. Самым востребованным контентом на российском ТВ по-прежнему являются сериалы и развлекательные программы, но спрос зрителей на них опережает предложение со стороны каналов, говорится в презентации департамента телевизионных исследований Mediascope.

На сериальный жанр приходится 22% телевещания и 27% всего просмотра ТВ среди населения (Россия 100+, аудитория «все 4+»), на развлекательные программы — 15% вещания и 20% просмотра. Таким образом, зрители бы хотели смотреть больше такого контента. Кино и новости менее популярны, но спрос зрителей и предложение каналов в этих жанрах распределяются равномерно. Мультфильмы и детские передачи на ТВ появляются чаще, чем это нужно зрителям.

Сериалы российского производства пользуются особой популярностью у зрителей всех возрастов. Именно в этой категории спрос аудитории значительно выше предложения каналов.

Самым рейтинговым сериалом на российском ТВ за прошедший сезон стал «Склифосовский 6» на «России-1» с рейтингом 6,4% и долей 19,8%. Среди премьерных сериалов лидирует «Березка» на «России-1» с рейтингом 6,1% и долей 19,9%. «Игра престолов» — самый популярный зарубежный сериал в возрастных группах «18−34» и «35−54», он даже на втором месте в возрастной группе «4−17».

Самым востребованным у телеаудитории кинофильмом был собравший огромную кассу в прокате «Последний богатырь», который показала «Россия-1» с рейтингом 11,8% и долей 32,2%. Молодая аудитория хочет смотреть больше зарубежного кино, а каналы, во многом, не удовлетворяют этот спрос, свидетельствуют данные Mediascope. В ТОПе кинофильмов традиционно много советских картин. «Иван Васильевич меняет профессию» вообще второй по популярности фильм (после «Последнего богатыря») в основных возрастных группах.

Среди регулярных развлекательных программ лидируют традиционные для российского ТВ форматы. В телесезоне 2017−2018 это шоу «Первого канала» — «Старше всех!» с рейтингом 5,8% и долей 15,7%, «Лучше всех!» с рейтингом 5,8% и долей 16,1%, «Звезды под гипнозом» с рейтингом 5,8% и долей 15,6%. Все эти передачи ведет Максим Галкин.

Как видно, на российском ТВ мало новых и экспериментальных форматов. Эксперты объясняют это консервативностью, но не телевидения, а самой аудитории.

«На самом деле каналы постоянно находятся в поиске нового контента и новых форматов для запуска. Нужно понимать, что консервативен скорее зритель, для которого свойственно привыкание. Продюсеры, опасаясь потерять долю, крайне аккуратно и внимательно подходят к выбору совершенно новых форматов для запуска. Пусть локомотивами каналов по-прежнему остаются топовые шоу, идущие по несколько сезонов, в прошлом году тем не менее было несколько больших запусков, таких как „Успех“ на СТС (международный формат The Final Four), „Русский Ниндзя“ на Первом (японский формат Ninja Warrior) и другие. Все федеральные каналы находятся в тесном контакте с международным телевизионном рынком, а также постоянно разрабатывают собственные форматы. Я бы выделил „Пятницу!“ и ТНТ, которые за последние несколько лет запустили множество уникальных развлекательных шоу. Однако нельзя забывать, что телевидение сегодня в России — это бизнес, и риск потери зрителя, а значит и заработка от рекламы, заставляет каналы быть очень тщательными в подборе контента», — объясняет исполнительный продюсер агентства The Story Lab (входит в группу Dentsu Aegis Network) Валерий Жишков.

Российская телевизионная аудитория продолжается фрагментироваться, отмечают эксперты Mediascope. Совокупная доля телеканалов «большой тройки» («Первый канал», «Россия-1» и НТВ) с 2008 года снизилась на 32%, тогда как доля остальных каналов выросла. В прошедшем телесезоне в аудитории «все 4+» наибольшая доля у «России-1» (13,5%) и «Первого» (12,3%). При этом подростки («12−17») выбирают СТС, молодые зрители («18−24» и «25−34») — ТНТ, среднего возраста («35−44» и «45−54») — «Первый канал», более возрастная аудитория («55+») — «Россию-1».