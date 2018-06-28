Проект нашёл четыре группы инвесторов

Медиастартап The Bell, запущенный бывшим шеф-редактором РБК Елизаветой Осетинской, нашёл четыре группы инвесторов, от которых удалось привлечь в целом около $ 600 тыс. Стартап поддержали, в том числе, бизнесмены, включая Бориса Зимина, и Европейский фонд за демократию, сообщает «Коммерсант».

Проект рассчитывал выйти на окупаемость за три года, то есть в 2020 году. Для этого требовалось $ 2,6 млн. В частности, в первый год, с учетом запуска веб-сайта с версиями на русском и английском языке и мобильной версии, а также штата в 25 сотрудников, The Bell рассчитывал привлечь $ 1,1 млн. В дальнейшем проект ставил целью набрать 15 тыс. подписчиков, исходя из стоимости подписки в $ 50 в год, сказано в презентации.

Консультации о поддержке проекта велись с двумя десятками бизнесменов, которые не были связаны с Кремлем, и международными организациями. По словам источника, было найдено четыре группы инвесторов. В частности, старт проекта поддержал университет Беркли через Investigative Reporting Program (IRP). В июле 2017 года The Bell получил от университета $ 100 тыс. с возможностью продления участия в программе.

Второй группой инвесторов выступил ряд предпринимателей с российскими корнями, в том числе ведущих бизнес в США: они безвозмездно предоставили в целом $ 90−100 тыс. Значимым инвестором стал сын основателя «Вымпелкома» и фонда «Династия» Борис Зимин, пожертвовавший $ 100 тыс. Наконец, в ноябре 2017 года The Bell привлек € 220 тыс. в Европейском фонде за демократию.

Елизавета Осетинская отказалась комментировать состав инвесторов и объем вложений в проект. Оценки потенциальных инвестиций проекта — часть дипломной работы в Стэнфорде, «это не бизнес-план», отметила она.

Ранее Елизавета Осетинская руководила редакциями «Ведомостей», Forbes и РБК. Должность шеф-редактора в РБК она покинула в мае 2016 года, после чего переехала в США и основала стартап The Bell, который начал свой путь с электронной рассылки экономически значимых новостей.