Бывший шеф-редактор РБК расскажет о российских предпринимателях за рубежом

Елизавета Осетинская, бывший шеф-редактор РБК и основатель The Bell, представила новый проект «Русские норм», представляющий собой серию видеоинтервью, в которых она встречается в Кремниевой долине с известными предпринимателями из России.

«Мы сами себе навязали стереотип: за границей нас никто не ждет, а русские, в лучшем случае, — магнаты с сомнительным прошлым, сорящие деньгами. На самом деле русские покоряют мир, работают в самых передовых компаниях, придумывают крутые технологические продукты, строят миллиардные бизнесы», - говорится в комментарии к проекту.

Первый выпуск выйдет 18 декабря. В нём представлено интервью с Андреем Дороничевым, руководителем направления виртуальной реальности Google. Кроме того, Дороничев построил весь мобайл YouTube. В интервью он рассказывает о том, через что ему пришлось пройти ради успеха и что им двигало.

Также зрителей ждёт интервью с Павлом Черкашиным, основателем венчурного фонда GVA Capital и Hack Temple, Максимом Ноготковым, бывшим владельцем «Связного», и Филом Либиным, сооснователем сервиса Evernote и фонда All Turtles.

Ранее Елизавета Осетинская руководила редакциями «Ведомостей», Forbes и РБК. Должность шеф-редактора в РБК она покинула в мае 2016 года, после чего переехала в США и основала стартап The Bell, который начал свой путь с электронной рассылки экономически значимых новостей.