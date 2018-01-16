Творческий проект состоится уже во второй раз

Креативное агентство BBDO Moscow запускает новый сезон проекта STARFORCEBBDO – конкурса для людей, мечтающих найти работу в рекламной индустрии. В этом году в проекте смогут принять участие желающие со всей страны вне зависимости от возраста, опыта и наличия портфолио.

Творческое соревнование между молодыми, но перспективными рекламщиками проводится уже во второй раз. С помощью проекта STARFORCEBBDO агентство намерено найти достойного сотрудника, ведь именно таким будет главный приз – работа в BBDO Moscow.

Соревнование пройдёт в несколько этапов – 24 января на официальной странице проекта, в социальных сетях BBDO и STARFORCEBBDO будет опубликован конкурсный бриф, в рамках которого конкурсанты должны будут предложить одну или несколько идей, оформить их и выслать на указанный адрес.

Победители заочного этапа будут приглашены на презентацию своих проектов, по итогу которой сформируются креативные пары. Каждой паре назначается наставник из числа представителей агентств BBDO Group – BBDO Moscow и Proximity. Под их руководством 8 команд будут бороться за победу: разрабатывать проекты по еженедельным брифам от реальных клиентов агентств. В конце каждой недели креативные пары и их проекты будут оцениваться жюри. Пары, набравшие наименьшее количество баллов, выбывают из конкурса.

«Хочу поблагодарить BBDO за честь быть в составе жюри такого прекрасного мероприятия. Я получила огромное удовольствие от свежего взгляда на наши брифы, от нестандартного мышления участников, от самой атмосферы конкурса. Это действительно честно и очень драйвово! Я считаю, что именно такие мероприятия и делают BBDO агентством номер один. Не только сейчас, но и в будущем. Потому что STARFORCEBBDO – это про наше общее будущее», – рассказывает Мария Яковлева, начальник отдела маркетинговых коммуникаций розничного и бизнес рынков МТС.

За время своего существования STARFORCEBBDO стал настоящим масштабным тимбилдингом в том числе и для сотрудников компании: у пар конкурсантов появились свои группы поддержки, каждый тур посетило минимум 150-200 человек, среди них – коллеги из других агентств, селебрити и представители крупных брендов. В этом году участие смогут принять желающие со всей России.

«Этот проект показывает, что самое главное на старте карьеры в рекламе – горячее желание человека. Это уже невероятно много. А честный труд, стремление к самому лучшему результату – это, пожалуй, самая выигрышная тактика», – добавляет Марина Швоева, директор по персоналу BBDO Group.

«Первый STARFORCEBBDO прошёл очень бодро. Это был невероятно позитивный, яркий, вдохновляющий выплеск энергии, со всех сторон: со стороны тех, кто занимался организацией проекта, наставников, многие из которых выкладывались на 200%, со стороны ребят, которые делали свои первые шаги в рекламе и, конечно же, со стороны людей, наблюдавших за происходящим. Очень надеюсь, что второй сезон будет, как минимум, не хуже, – рассказывает Ники Мегвелидзе, управляющий креативный директор агентства BBDO Moscow.

«Это очень интересное и нужное мероприятие! Как в крупных, так и в небольших компаниях требуется вливание новых идей. А с другой стороны, многоопытные компании могут помочь воплотить в жизнь идеи менее опытных соискателей. Этот процесс напоминает музыкальное продюсирование. Что-то подобное необходимо каждой индустрии», – отмечает Юрий Макарычев, солист группы On-the-Go и член жюри STARFORCEBBDO 2017.

Обновлённый фирменный стиль проекта был разработан командой агентства BOOTLEG (BBDO Group).