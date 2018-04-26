«Легкая горчинка усталости, мягко переходящая в сладость выигранных питчей», – Игорь Кирикчи

BBDO Moscow и кофейня «Бодрость» запустили первую московскую specialty коллаборацию на рекламном рынке. Лимитированная партия собственного бленда «BBDO Бодрость Coffee» запущена в продажу в БЦ «Новоспасский», где находится штаб-квартира BBDO Moscow и кофейня «Бодрость».

Напиток будут подавать до 28 апреля в виде традиционных эспрессо, американо и капучино, а также продавать в упаковках по 250 грамм.

Обжарку зерен произвели в цехе Smart Coffee, где трудится Анна Серова, создательница вкусов знаменитых лавандового и цитрусового рафов «Даблби». Она же провела процедуру каппинга, который предшествовал созданию бленда. На кофейном ростере работал бариста и обжарщик кофе Алексей Сироткин.

«Ребята из „Бодрости“ не только первыми стали делать приличный кофе на районе, но и открыли нам глаза, отвели в цех на ВДНХ, где под руководством опытных наставников родился наш бленд. Символ любви к кофе, символ нашего преклонения перед мастерами своего дела. Таких проектов должно быть больше: это то, что мы называем post-marketing. История о добрососедстве, о реальной жизни вокруг нас, обретающая новую форму и смыслы», — рассказывает Евгений Гаврильченко, бренд-директор BBDO Moscow.

Созданием дизайна стаканчиков занимался Михаил Ганнушкин, современный московский художник, известный своим арт-дирекшном Парка Горького, бренда Walk of Shame и ЦУМа, а также афишами для бара Дениса Симачева. В работе над «BBDO Бодрость Coffee» он использовал свой новый визуальный язык, который собирается пропагандировать в ближайшие пару лет.

«Стаканы — это не работа по брифу, это свободное видение Миши и, если хотите, художественный акт. Мы выбирали из лучших, основываясь на четком понимании того, что художник должен отражать дух времени и нести заряд его энергии. Когда Миша согласился, единственным нашим пожеланием было, чтобы это был „Ганнушкин now“, без каких-либо правок извне», — поясняет Евгений Гаврильченко.

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Проект был абсолютно свободным упражнением с единственным условием: создать сбалансированный вкус без новомодной кислинки, способный объединить в себе знаменитую «итальянскую» горечь и шоколадные тона.

Игорь Кирикчи, управляющий директор BBDO Group и генеральный директор BBDO Moscow Аромат насыщенный, как и жизнь работающих здесь. Легкая горчинка усталости, мягко переходящая в сладость выигранных питчей. Специи из разговоров сотрудников, а после — шоколадное послевкусие, как символ удовлетворения от сделанного. Оптимальная обжарка зёрен, отражающая эффективность нашей работы.

Базовые характеристики бленда «BBDO Бодрость Coffee»:

Бразилия Суль де Минас Сакраменто (Brazil Sul de Minas Sacramento)

Разновидность дерева: Катуаи (Catuai)

Высота произрастания: 1200 м

Способ обработки: натуральный

Эфиопия Кочере Ханчиби

Разновидность дерева: местные разновидности, тип иргачиф

Высота произрастания: 1900−2300 м

Способ обработки: натуральный