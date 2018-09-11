Создание СП Mail.ru Group и Alibaba ускорит российский рынок онлайн-торговли

«МегаФон», Mail.Ru Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайский интернет-гигант Alibaba Group сегодня, 11 сентября, официально объявили о создании совместного предприятия, которое, по некоторым оценкам, станет крупнейшей в России e-commerce-платформой. Сделка подстегнет российский рынок онлайн-торговли, говорят его крупные игроки Яндекс.Маркет, который недавно запустил СП со Сбербанком, и OZON.ru. Небольшим интернет-магазинам еще одно укрупнение бизнеса, скорее всего, не сулит ничего позитивного, предупреждают эксперты.

e-commerce конгломерат за счет соцсетей

В совместное предприятие войдут активы Alibaba в России и ее трансграничные операции (включая AliExpress и Tmall), а также принадлежащий Mail.Ru Group маркетплейс Pandao. Планируется, что сделка будет закрыта до конца первого квартала 2019 года.

«МегаФон» получит 24% объединенной платформы, Mail.Ru Group — 15%, РФПИ — 13%, Alibaba Group — 48%, а также китайская компания станет владельцем 10% Mail.Ru Group. Стоимость С П оценивается в $ 2 млрд.

По словам генерального директора Mail.Ru Group в России Бориса Добродеева, СП станет игроком № 1 в российском e-commerce. Платформа онлайн-торговли будет интегрирована в социальные сети. Пользователи смогут покупать товары российских и зарубежных производителей, не покидая привычную среду, сказал г-н Добродеев «Русской службе BBC».

Mail.Ru Group принадлежат крупнейшие в России соцсети — ВКонтакте и Одноклассники. Согласно собственным данным интернет-компании, ежемесячная аудитория ВКонтакте составляет 97 млн пользователей, Одноклассников — 71 млн.

Драйвер для замедляющегося рынка онлайн-торговли

Российский рынок онлайн-ритейла динамично развивается в последние годы. По итогам 2017 его объем достиг 1,04 трлн рублей, согласно оценке Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). При этом темпы роста рынка снизились: в 2017 году он вырос на 13%, тогда как в 2016 году — на 21%.

На e-commerce приходится не более 5% от всего всего рынка ритейла в России, напоминают в Яндекс.Маркете и OZON.ru. Новый крупный игрок окажется стимулом для развития российской онлайн-торговли.

« Создание С П Mail.ru Group и Aliexpress — это еще один важный этап становления рынка электронной коммерции. Сейчас рынок e-commerce в России занимает 4% от всего ритейла, когда в развитых странах 10−15%. Мы уверены, что здоровая конкуренция придаст ускорение развитию этого направления в России.



СП Яндекса и Сбербанка на базе Яндекс.Маркета (в него также входит маркетплейс «Беру» и трансграничная площадка, которая будет запущена в октябре) строит открытую экосистему, принимая на свои площадки в том числе и наших конкурентов.



Например, Tmall размещается на площадке для сравнения цен в Яндекс.Маркете. Мы надеемся, что новое СП заинтересовано, прежде всего, в счастье клиентов и поэтому будет строить экосистему, доступ к ресурсам которой, например, к рекламным возможностям социальных сетей, будет у всех игроков рынка», — пояснили Sostav в пресс-службе Яндекс.Маркета.

«Сегодня доля е-commerce в российском ритейле по-прежнему не превышает 5%. На этом этапе развития рынка у каждого игрока есть большой потенциал, а его реализация будет зависеть не только от работы с big data, но прежде всего от скорости работы и уровня сервиса для потребителей.



Развитие конкуренции всегда благоприятно для потребителя и дает импульс для развития рынка. Однако отметим, что такая крупная сделка снова, в первую очередь, касается сектора трансграничной торговли, а не создания десятков тысяч рабочих мест и развития логистической инфраструктуры для e-commerce внутри страны.



По описанным параметрам СП прежде всего затрагивает трансграничную торговлю, тем не менее, будет здорово, если в перспективе партнерство позволит AliExpress вернуться к программе поддержки среднего и малого российского бизнеса. Сегодня 9 из 10 небольших продавцов в России ограничивают свои продажи собственным городом / регионом, очевидно, что это сильно мешает реализации потенциала российского бизнеса. Для преодоления этой ситуации OZON, например, запускает маркетплейс, однако, сделать быстрый рывок в этом направлении будет проще усилиями нескольких крупных игроков", — отметила в беседе с Sostav представитель OZON.ru.

Изменение расстановки сил в российском e-commerce

По данным АКИТ, в 2017 году иностранные интернет-ритейлеры укрепили свои позиции в России: их доля увеличилась с 33% до 36% из-за выхода на рынок новых площадок, таких, как Pandao, Joom и Wish. Тем не менее, крупнейшим по обороту интернет-магазином остается российский Wildberries (63,8 млрд рублей по итогам 2017 года), следует из исследования Data Insight «Интернет-торговля в России 2018».

Самой популярной e-commerce площадкой среди аудитории Рунета является AliExpress, на втором месте — Яндекс.Маркет, по оценке аналитиков «Ренессанс Капитала», сделанной на основе данных SimilarWeb. Предполагалось, что позиции Яндекс.Маркета укрепит созданное им вместе со Сбербанком С П , а также запуск в рамках этого соглашения маркетплейса «Беру».

Совместному предприятию Яндекс.Маркета и Сбербанка прочили звание российского Amazon и AliExpress. Однако теперь у него появился серьезный конкурент. Какие перспективы у небольших локальных онлайн-ритейлеров на этом конкурентном поле — вопрос открытый.