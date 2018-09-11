Alibaba Group станет совладельцем Mail.Ru Group

«МегаФон», Mail.Ru Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Alibaba Group заключили крупнейшую в истории российского интернет-рынка сделку. Компании создали СП стоимостью около $ 2 млрд — AliExpress Russia, в который войдут активы Alibaba в России и ее трансграничные операции (включая AliExpress и Tmall), а также принадлежащий Mail.Ru Group маркетплейс Pandao, следует из сообщения Mail.ru.

«МегаФон» продаст 10% акций Mail.Ru Group китайской компании в обмен на 24% в создаваемом СП — AliExpress Russia. Mail.Ru Group, в свою очередь, внесет ​в новую компанию свой маркетплейс Pandao и денежные средства в обмен на 15% акций. После завершения всех процессов сделки структура нового совместного предприятия будет выглядеть следующим образом: Alibaba Group получит 48%, доля «МегаФона» составит 24%, Mail.Ru Group — 15% и Российского фонда прямых инвестиций — 13%.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций: «РФПИ рад объявить о создании такого беспрецедентного партнерства. Новая компания будет сочетать преимущества российского и китайского бизнеса. Это уникальный пример технологического сотрудничества наших стран. Мы надеемся, что благодаря сочетанию лучших технологий, опыта и возможностей СП станет неоспоримым лидером на российском рынке e-commerce, предоставляя российским потребителям возможность приобретать товары по доступным ценам, и позволяя российскому бизнесу конкурировать на международном рынке. Наша инвестиция — пример лидерства РФПИ в цифровой трансформации России».

Майкл Эванс, президент Alibaba Group: «Это партнерство — важный этап в международной экспансии Alibaba: оно позволит объединить лидеров локального рынка с нашей глобальной экосистемой. Партнерство AliExpress Russia с ведущей российской интернет-компанией поможет оцифровать и трансформировать в России цепочку создания добавленной стоимости в ритейле, обеспечивая беспрепятственный и инновационный опыт для потребителей, а также предоставляя российским предпринимателям и представителям малого и среднего бизнеса значительные возможности роста на отечественном рынке и международной экспансии. Наш опыт на рынке Китая и других стран мира делает нас уникальными специалистами по поддержке строительства инфраструктуры коммерции в России и СНГ».

СП будет работать во всех сегментах электронной коммерции, включая трансграничные и местные рынки, а также розничную торговлю. Стороны также обсудили возможность совместных инвестиций СП и Mail.Ru Group в другие бизнесы, включая FoodTech.

Сергей Солдатенков, генеральный директор «МегаФон»: "МегаФон" рад вступить в партнерство с мировыми технологическими лидерами Alibaba Group, РФПИ и Mail.Ru Group. Это соглашение полностью соответствует нашей цифровой стратегии «Развиваем цифровой мир», направленной на создание новых возможностей для более чем 76 миллионов клиентов. Электронная коммерция идеально вписывается в нашу быстро развивающуюся экосистему партнерских отношений для создания лучших в своем роде предложений в таких сферах, как финансовые услуги, медиа и других клиентских сервисов. Партнерство обеспечивает беспрецедентный доступ к российской потребительской базе, что выгодно для всех сторон".

Борис Добродеев, генеральный директор (Россия) Mail.Ru Group: «Mail.Ru Group рада стать стратегическим партнером AliExpress Russia, что позволит создать для наших пользователей уникальное предложение в области социальной коммерции. Вместе мы сфокусируемся на развитии существующих продуктов, а также на интеграции продуктов в социальных сетях. Большинство российских потребителей уже являются нашими клиентами, и партнерство позволит нам значительно увеличить доступ к различным сегментам коммерческих предложений, в том числе от зарубежных и местных продавцов. Объединение наших экосистем позволит нам выйти на новый уровень дистрибуции благодаря сети торговых компаний, ассортименту товаров и интеграции продуктов».

Ранее китайская Alibaba Group договорилась о создании совместного предприятия в сфере электронной коммерции с Mail.Ru Group, «МегаФоном» и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). ​Благодаря партнерству AliExpress Russia получит доступ к стомиллионной аудитории Mail.Ru Group в соцсетях, мессенджерах, электронной почте и онлайн-играх.