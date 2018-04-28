Кредитная организация и интернет-компания организовали совместное e-commerce предприятие

Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере e-commerce. Основной задачей новой компании станет открытие маркетплейса — розничной онлайн-площадки, где можно будет покупать товары у разных продавцов, сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Новая компания сфокусируется на трёх направлениях деятельности. Первым станет создание онлайн-площадки, где потребители смогут найти большой выбор товаров, а продавцы получат качественные операционные, финансовые и логистические сервисы. Обработкой заказов, обслуживанием клиентов, организацией логистики и доставкой товаров будет заниматься сама площадка. Вторым направлением станет развитие сегмента трансграничной онлайн-торговли. Компания также продолжит развивать сервис «Яндекс.Маркет», который будет и дальше работать как площадка для выбора товаров и сравнения цен.

Совместное предприятие будет использовать технологии и инфраструктуру «Яндекса» и Сбербанка для развития существующих и создания новых сервисов. На момент закрытия сделки совместное предприятие оценивается в 60 млрд рублей. Сообщается также, что Сбербанк приобрел вновь выпущенные акции «Яндекс.Маркета» на сумму 30 млрд рублей. Эти средства направят на развитие маркетплейса.

Новое предприятие возглавит глава «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков. В совет директоров вошли 7 человек, в том числе три представителя от «Яндекса», два — от Сбербанка и по одному независимому директору, которые номинированы «Яндексом» и Сбербанком соответственно. Так «Яндекс» включил в совет директоров операционного и финансового директора Грега Абовского и вице-президента по корпоративному развитию Вадима Марчука. Представители Сбербанка — первый заместитель председателя правления Лев Хасис и первый заместитель председателя правления Максим Полетаев. В качестве независимого директора, назначенного «Яндексом», — Джон Оливер, Сбербанком номинирован независимый директор Габриэль Наури.

Напомним, «Яндекс.Маркет» стал единственным сегментом, который показал падение выручки компании в 1 квартале текущего года. Однако ожидаемое закрытие сделки со Сбербанком по созданию совместного предприятия в будущем выведет сегмент электронной коммерции из отчетности компании.