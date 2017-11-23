Под запретом оказалась не только коммерческая, но и социальная реклама

Госдума РФ приняла в окончательном третьем чтении законопроект о запрете на квитанциях ЖКХ любой рекламы, в том числе социальной, сообщает ТАСС.

Законом предлагается установить запрет на размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов.

По мнению авторов закона, из-за обилия рекламы на счетах граждане с трудом могут рассмотреть необходимую информацию о нормативах потребления коммунальных услуг, показания приборов учета, суммарный объем коммунальных услуг.

«Сегодня информационное пространство перенасыщено различного вида рекламой: наружной, звуковой, рекламой в СМИ, в печатных изданиях и др. Много жалоб поступает от граждан по поводу засилья рекламной информации на платежных документах, предназначенных для оплаты коммунальных услуг и содержания жилого помещения», - сообщается в пояснительной записке к документу.Напомним, что законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента и принят в первом чтении в октябре 2014 года. В ноябре 2017 года комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять документ во втором чтении.

Существуют и судебные прецеденты по вопросу размещения рекламной информации на платежных документах. Зачастую суды признают её ненадлежащей и противоречащей правилам предоставления коммунальных услуг. «Необходимо законодательно урегулировать данный вопрос во избежание подобных спорных ситуаций», - отмечают авторы проекта.