Закон коснётся, в частности, «Голоса Америки», «Радио Свободы»



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Члены Совета Федерации одобрили закон о СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, сообщает «Интерфакс».

За принятие закона проголосовало 154 сенатора и один воздержался. Трансляция заседания велась на сайте Совфеда. Далее закон поступит на подпись президенту.

Норма о СМИ-иноагентах, как подчеркивали парламентарии, вводится законодательство в качестве ответа на действия США в отношении российских СМИ, а именно RT и Sputnik. На российские СМИ, в том числе с долей иностранного капитала, закон не распространяется.

Минюст предупредил 9 СМИ, работающих в России, о возможном признании их иностранными агентами. Это «Голос Америки», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Сибирь.Реалии», региональный проект «IdeLРеалии», телеканал «Настоящее Время», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi) и проект «Фактограф».

С критикой закона ранее выступил Совет при президенте РФ по правам человека. Там отметили, что предлагаемые изменения законодательства не указывают никаких иных оснований для признания иностранного СМИ, выполняющим функции иностранного агента, кроме наличия финансирования из иностранных источников. В СПЧ отмечают, что используемое в законопроекте понятие «иностранная структура без образования юридического лица» трудно признать корректным с точки зрения требований правовой определенности и предлагают вернуть закон в Госдуму для доработки.

Ранее Минюст США потребовал от телеканала RT до 13 ноября зарегистрироваться в качестве «иноагента». Если он бы он этого не сделал в установленный срок, глава телеканала мог бы быть арестован, а счета компании — заморожены. Требование властей США было выполнено в указанный срок.