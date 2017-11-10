Ограничения станут ответной мерой на действия США в отношении российских каналов RT и Sputnik



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В Госдуме рассмотрят возможность распространения действия закона об «иностранных агентах» на зарубежные соцсети в ответ на действия США в отношении российских каналов RT и Sputnik, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого.

«Будут приняты зеркальные меры, которые будут накладывать те же ограничения, которые сегодня пытаются наложить на российские СМИ американцы, исходя из закона 1938 года об иностранных агентах», - пояснил он.

В госдуме поясняют, что поправки коснутся не только аккаунтов иностранных СМИ в соцсетях, под действие закона могут попасть и иностранные социальные сети.

Закон, ограничивающий деятельность СМИ из США, вероятно, будет принят в трех чтениях на следующей неделе. «Мы будем вежливы ровно настолько, насколько вежливы с нами», — заявил вице-спикер, отметив, что желания вводить запреты у депутатов нет.

Ранее Минюст США потребовал от телеканала RT до 13 ноября зарегистрироваться в качестве «иноагента». Если он это не сделает в установленный срок, глава телеканала может быть арестован, а счета компании — заморожены.