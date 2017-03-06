Авиакомпания передумала нанимать для охраны своих работников частных охранников



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Авиакомпания “Победа” наймет тренеров для обучения своих сотрудников самбо и дзюдо. Авиаперевозчик решил, что приглашать на работу для защиты работников от агрессивных пассажиров частных охранников, слишком накладно, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора лоукостера Андрея Калмыкова.

“Мы нашли более выгодный вариант: будем обучать своих сотрудников самбо и дзюдо. В этом случае нам не придется повышать цены на билеты”, - отметил глава авиаперевозчика. Андрей Калмыков также добавил, что привлечение ЧОПов увеличило бы стоимость билетов на 2%.

О планах нанять сотрудников частных охранных предприятий для защиты своих работников в офисах и аэропортах “Победа” объявила в середине февраля текущего года. В компании подчеркивали, что выступают за ужесточение законодательных мер против “деструктивных пассажиров”.

Отметим, ранее Комитет Госдумы по транспорту разработал поправки к Воздушному кодексу РФ. В частности, в них содержится предложение о создании авиакомпаниями "черных списков" пассажиров, которые нарушали порядок на борту и создавали угрозу безопасности полета. Попавшим в этот реестр гражданам документом предлагается запретить полеты на 3 года.

В свою очередь МВД для сокращения количества инцидентов в воздухе предложило в обязательном порядке обзять пассажиров сдавать в багаж алкоголь, купленный ими в магазинах duty free. Кроме того, ведомство предлагает максимально ограничить продажи спиртного в ресторанах и кафе, находящихся в зонах спецконтроля аэропортов.