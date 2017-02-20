Нарушившие порядок на борту самолета граждане не смогут летать 3 года



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Комитет Госдумы по транспорту разработал поправки к Воздушному кодексу РФ. В частности, в них содержится предложение о создании авиакомпаниями "черных списков" пассажиров, которые нарушали порядок на борту и создавали угрозу безопасности полета. Попавшим в этот реестр гражданам предлагается запретить полеты на 3 года, пишет "Коммерсант".

Депутаты предлагают создать в России "единый реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена". В список предлагается заносить данные граждан, нарушивших "правила поведения на борту" и создавших "угрозу безопасности полета, жизни и здоровью других лиц" либо допустивших "причинение вреда их здоровью". Формировать реестр нарушителей предлагается авиакомпаниям.

Нарушителям, попавшим в "черный список", запрещаются продажа авиабилетов и полеты на три года. Единый реестр публикуется на сайте Росавиации и обязателен для применения всеми авиакомпаниями - независимо от того, совершают они полеты только по территории РФ или за ее пределами.

Исключения для фигуранта единого реестра делаются лишь в том случае, если тот летит на лечение, похороны близких родственников, берется сопровождать на борту инвалида или возвращается в РФ из стран, откуда можно добраться лишь самолетом.

Ранее МВД предложило в обязательном порядке сдавать в багаж алкоголь, купленный пассажирами самолетов в магазинах duty free. Кроме того, ведомство настаивает на максимальном ограничении продажи спиртного в ресторанах и кафе, находящихся в зонах спецконтроля аэропортов.

Все вышеуказанные меры, по мнению МВД и депутатов, позволят предупреждать правонарушения на борту самолетов. Так, в МВД представили статистику: только в 2016 году в столичных аэропортах не были допущены к полетам или сняты с рейсов около 670 пассажиров. В аэропорту Домодедово, например, в прошлом году с рейсов сняли 135 человек, из них более половины находилось в состоянии алкогольного опьянения.