Так в МВД хотят предупреждать правонарушения на борту самолетов



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МВД предложило в обязательном порядке сдавать в багаж алкоголь, купленный пассажирами самолетов в магазинах duty free. Технологию передачи спиртного и последующей его выдачи в аэропорту прибытия полиция предлагает разработать авиакомпаниям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.

В качестве еще одной меры борьбы с правонарушениями на борту транспортная полиция рассматривает максимальное ограничение продажи спиртного в ресторанах и кафе, находящихся в зонах спецконтроля аэропортов. Кроме того, МВД предлагает авиакомпаниям научить персонал способам нейтрализации дебоширов, либо обязать авиакомпании отправлять в полеты сотрудников собственных служб безопасности, а также сертифицировать подручные средства, которыми экипажи самолетов могут обездвижить проблемных пассажиров.

Все эти меры, по мнению ведомства, позволят предупреждать правонарушения на борту самолетов. Так, в МВД представили статистику: только в 2016 году в столичных аэропортах не были допущены к полетам или сняты с рейсов около 670 пассажиров. В аэропорту Домодедово, например, в прошлом году с рейсов сняли 135 человек, из них более половины находилось в состоянии алкогольного опьянения.

В ведомстве особо подчеркнули что большинство правонарушений совершается из-за отсутствия контроля за гражданами, которые устраивали дебош в самолетах ранее. В связи с этим в МВД предлагают дать возможность авиакомпаниям составлять «черные списки» пассажиров и закрывать им полеты сроком на пять лет.