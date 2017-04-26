Услуга не пользуется спросом, так как абоненты предпочитают общаться в мессенджерах



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Tele2 и “Билайн” представили новые тарифные линейки, из которых впервые исключены СМС. Российские операторы отказались от такого вида услуги из-за ее непопулярности среди абонентов, пишет РБК.

Так, “ВымпелКом” впервые из самого дешевого тарифного плана исключил СМС — их предлагается докупать дополнительно (по 1,5 руб. за штуку). В новой линейке “младший” тариф обойдется абоненту в 250 руб. в месяц, в эту стоимость входят 250 минут и 1,5 Гб мобильного трафика. Ранее в самый дешевый тарифный план линейки “Всё!” было включено 100 СМС при его стоимости 300 руб.

В свою очередь Tele2 предложил абонентам новую линейку “Мой”, состоящую из четырех тарифов. В одном из младших тарифов — “Мой Tele2” с посуточной оплатой 7 руб. в сутки — включенные СМС отсутствуют и стоят 1,5 руб. за одну штуку. При этом на остальных предложениях “Т2 РТК Холдинг” снизил объем включенного трафика СМС до 50 единиц. Ранее, например, на тарифе “Очень черный” абонент получал 400 включенных СМС, на “Сверхчерном” — 1 тыс. текстовых сообщений.

Отказаться от включения СМС в пакетные тарифные планы оба российских оператора решили из-за снижения популярности отправки таких сообщений, поскольку абоненты все чаще предпочитают общаться с помощью мессенджеров.

Интересно, что ранее другой российский оператор - МТС, отказался от безлимитного интернета в тарифах “Безлимитище”. Теперь в рамках этого пакета он будет представлять максимум 10 ГБ мобильного интернета. Соответствующие изменения произошли после того, как МТС проанализировал профиль потребления у пользователей. Оказалось, что большинство постоянных пользователей интернета скачивают менее 5-6 ГБ данных в месяц.