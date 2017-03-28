Оператор урезал безлимитный интернет в дешевых тарифах до 10 Гб





Абонентам МТС, подключившим тариф «Безлимитище» с 27 марта 2017 года, подразумевавший безлимитный интернет, теперь будет представляться максимум 10 ГБ мобильного интернета. Также оператор изменил условия других тарифов линейки Smart, пишет газета «Ведомости».

В МТС пояснили, что новый тариф «Безлимитище» стоит дешевле, включает безлимитные звонки на МТС, несгораемые пакеты трафика, минут и sms, а также «пакет безопасности». Если ранее абонентам за него приходилось платить 589 рублей, то теперь плата за тариф составит 550 рублей в месяц. При этом изменения не затронут существующих абонентов, которые обслуживаются на безлимитных тарифах.

МТС проанализировала профиль потребления у пользователей. Оказалось, что большинство постоянных пользователей интернета скачивают менее 5-6 ГБ данных в месяц, поэтому изменения не должны существенно повлиять на абонентов, считают в МТС. Впрочем, если пользователям все же нужен безлимитный интернет, они смогут подключить специальную опцию на один из трёх тарифов - Smart+, Smart top и Ultra.

МТС открыла для подключения свой первый тариф с безлимитным мобильным интернетом под названием «Smart безлимитище» в мае 2016 года. Сейчас именно на такие тарифы приходится большинство новых подключений оператора, следовало из недавнего обзора «ВТБ капитала».