Столица России лидирует в мире по тратам на эту сферу



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Ежегодно бюджет Москвы тратит более 200 миллионов долларов на содержание и поддержку собственных и «дружественных» СМИ, сообщают «Новые Известия».

Официальная статья расходов на СМИ действует в столице последние три года. Затраты в 2017 году составили 12,1 млрд рублей, или более 200 млн долларов. В 2016 году эта сумма составила 16,6 млрд рублей. При этом, 200 млн долларов - это не конечный результат, а только расходы Департамента средств массовой информации и рекламы.

В бюджете столицы аналогичные статьи затрат на СМИ есть и у других подразделений мэрии. По данным издания, общая сумма доходит до 19,4 млрд рублей. Это сопоставимо с расходами федерального бюджета на ВГТРК - 21,8 млрд рублей. Однако представительства ВГТРК работают во всех регионах России, а сумма в 19,4 млрд рублей уходит на одни московские СМИ. Много денег из бюджета ушло и на услуги PR-агентств, которые занимались размещением в СМИ полезной для мэрии информации. Так, ежегодно на положительные статьи о работе московской мэрии дополнительно тратилось не менее 650 млн рублей.

Дорого обходятся москвичам и основные получатели дотаций из столичного бюджета - телеканал ТВЦ и медиахолдинг «Москва Медиа». В частности, ТВЦ получает около 2,5 - 3 млрд рублей ежегодно и при этом имеет все льготы федерального канала. «Москва-медиа» получает из бюджета мэрии около 4,5 млрд рублей, однако рекламные доходы компании намного меньше.

Журналисты задаются вопросом, какой смысл тратить огромные деньги на свои малоэффективные СМИ, если можно воспользоваться услугами PR-агентств для лоббирования интересов администрации столицы. Эксперт медиарынка объяснил ситуацию очень просто: освоить 20 млрд бюджетных рублей на рекламном рынке - невозможно. Для этого нет нужного количества рекламных площадок в российских СМИ. Зато содержание убыточных каналов в режиме «городской собственности» дает освоить любые суммы, ссылаясь на содержание помещений, капремонт и съемки программ.

«Средства тратятся большие и неизвестно куда. Финансы расходуются даже на продвижение в интернет-сетях деятельности департаментов и их структурных подразделений. Такие предложения можно увидеть на сайте госзакупок, например, по Департаменту транспорта. Газетно-бумажные издания заменяются электронными под предлогом сокращения расходов, а, на самом деле, расходы становятся ещё больше», - сообщила Елена Шувалова, депутат Мосгордумы.