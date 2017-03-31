В рекламе сифонов американская актриса поднимает проблему пластиковых отходов



Фото: deositphotos.com

Производитель сифонов для приготовления домашних газированных напитков SodaStream запустил новую кампанию, лицом которой стала американская актриса и модель Пэрис Хилтон.

Стартовала рекламная кампания несколько дней назад с появления видеоролика, в котором рассказывалось о сотрудничестве популярной актрисы с израильским научно-исследовательским институтом имени Вейцмана. В частности, речь шла о том, что принадлежащая Хилтон компания PHIPPS, созданная для поиска решений по очистке Мирового океана от пластикового мусора, нашла решение проблемы одноразовых пластиковых бутылок, партнером по проекту, якобы, стал Институт.

Утверждалось, что PHIPPS разработала новую технологию производства газированных напитков, позволяющую в одну каплю нано-газировки вместить 5.000 капель обычной газировки. Предполагалось, что именно это поможет сократить количество пластиковых отходов на Земле.

Однако в конце видео SodaStream сама разоблачила себя, сообщив, что никакого партнерства между Пэрис Хилтон и Институтом имени Вейцмана нет, а видоролик – это лишь начало глобальной рекламной кампании производителя сифонов, направленной на привлечение внимания населения нашей планеты к проблеме пластиковых отходов и ущерба, которые они наносят.

Израильская компания SodaStream International специализируется на производстве аппаратов для газирования водопроводной воды. В покупке стартапа уже давно заинтересована американская PepsiCo, вероятность сделки обсуждается с 2013 года. В прошлом году SodaStream расширила возможности своих сифонов, теперь с помощью аппарата можно получать не только содовую, но и пиво крепостью 4,5%.