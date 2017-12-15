В следующем году администрация города намерена сократить количество конструкций наружной рекламы перед очередными торгами

В следующем году администрация Сочи вдвое сократит количество конструкций наружной рекламы перед очередными торгами, которые пройдут в 2018 году. Это связано с работой над архитектурным обликом курорта, сообщает «Коммерсант».

На начало 2017 года, по данным мэрии, в Сочи насчитывалось 1206 щитов, в том числе 30 суперсайтов 5 х 15 м, 377 щитов формата 3 х 6 м, 373 ситиборда формата 3 х 4 м, а также 65 пилларов и 139 пилонов. Ранее торги на право пользования уличными конструкциями в Сочи проводились в 2012—2013 годах. Основной конкурс включал в себя более 900 рекламных конструкций разных форматов, разбитых на три лота. Предыдущие торги в Сочи выиграли ООО «Веб-Сити», ООО «Рекламисты Сочи» и ООО «Эталон чистоты».

По данным общероссийской системы онлайн-бронирования наружной рекламы All-billboards.ru, средняя рыночная стоимость поверхностей в Сочи в декабре 2017 года составляет 17,6 тыс. руб. «В течение пятилетнего срока действия заключенных договоров город получил около 200 млн руб.»,— сообщили в мэрии Сочи.

Подобная «чистка» улиц от наружной рекламы прошла два года назад в Краснодаре. По данным мэрии краевой столицы, после утверждения новых схем размещения конструкций общая площадь рекламных поверхностей в городе сократилась с 56,6 до 27,6 тыс. кв. м, что привело к их удорожанию. В 2016 году рекламные фирмы Краснодара повысили стоимость аренды поверхностей на 50%. Краснодар за пять лет получил от наружной рекламы доходы в размере около 1 млрд руб.

Директор «БКС Премьер» в Сочи Антон Полуэктов заявил, что такая разница в доходах между Сочи и Краснодаром при примерно равном количестве рекламных площадей может свидетельствовать о неэффективном их использовании.

«То, что Сочи получил гораздо меньший доход в бюджет, чем Краснодар, отчасти связано с тем, что в краевой столице проживает в два раза больше жителей, а значит, и цена на сдачу рекламных площадей выше. Но Сочи — город весьма дорогой по уровню жизни, так что разрыв по доходам от рекламных площадей должен быть не более чем в полтора раза. А если он больше, чем в четыре раза, то это может указывать на то, что данным способом пополнения городской казны занимаются недостаточно. Возможно, не понимая до конца всю его эффективность»,— сообщил Полуэктов.

Ранее новую схему размещения наружной рекламы утвердили в Казани, ее главные особенности – сокращение количества рекламных мест на 33% и появление нового высокотехнологичного формата электронной цифровой поверхности.