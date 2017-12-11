Местные власти утвердили новую схему наружной рекламы

В Казани утвердили новую схему наружной рекламы, главные особенности которой – сокращение количества рекламных мест на 33%, до 898 и появление нового высокотехнологичного формата электронной цифровой поверхности, сообщается на сайте мэрии города.

55 мест в новой схеме отведены под размещение электронных цифровых поверхностей, и еще на 105 местах предусмотрена возможность установки цифровой поверхности в будущем. В новой схеме уменьшилось количество конструкций малого формата. Это связано с незавершенными проектами благоустройства некоторых улиц. В 2018 году для конструкций малого формата подготовили 208 мест.

Проектирование новой схемы велось с учетом перспективных планов развития городских территорий, охранных зон объектов культурного наследия. Адресная программа конструкций составлена так, чтобы не создавать жителям дискомфорт от прямой засветки светодиодных панелей в ближайшие окна. С любой точки городского пространства будет просматриваться только один еврощит с цифровой поверхностью.

Напомним, с нового года в Казани меняются правила размещения наружной рекламы. Предстоят масштабные торги на установку рекламных конструкций и начнет действовать муниципальная программа «Развитие сферы наружной рекламы и информации на территории города Казани в 2018-2020 годах». В её рамках обычные еврощиты заменят на высокотехнологичные форматы рекламных конструкций и усовершенствуется их дислокация.