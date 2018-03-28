Китаец обогнал Samsung, но уступил iPhone

Xiaomi Redmi Note 5A в феврале стал вторым продаваемым смартфоном на российском рынке, сообщают «Ведомости» со ссылкой на производителей электроники.

В феврале продано чуть более 67 000 Redmi Note 5A — против примерно 29 000 в январе. Xiaomi занял место Samsung Galaxy J1. Востребованнее этого устройства оказался только iPhone SE с 32 ГБ памяти. В январе в России было продано 76 000 Galaxy J1, в феврале продажи снизились примерно до 61 500.

Модель пользуется высоким спросом из-за удачного соотношения цены и характеристик. Серия Redmi предоставляет пользователям по доступной цене возможности, которые обычно есть только на более дорогих устройствах, прокомментировал ситуацию представитель Xiaomi.

Кроме того, рост популярности смартфона Xiaomi связывают с акцией, которую проводит «МегаФон», продавая два смартфона «по цене одного» (за 9 900 рублей при условии подключения к тарифу «Включайся!»). В «МегаФоне» сообщили, что продали все 90 000 акционных аппаратов.

В феврале в России продано более двух миллионов смартфонов. Сейчас Xiaomi занимает 4-е место по продажам смартфонов в России после Samsung (24,4%), китайского Huawei и его суббренда Honor (17,5%) и Apple (13,9%).