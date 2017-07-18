Китайский бренд договорился о сотрудничестве еще с одним технологическим гигантом



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Xiaomi договорилась о сотрудничестве с дисплейным подразделением Samsung. Контракт подразумевает поставку нескольких миллионов OLED-экранов для создания новой модели передового смартфона китайского бренда, сообщает The Investor.

По условиям сделки, первую партию 6-дюймовых OLED-экранов китайский бренд получит в декабре 2017 года, вторую – в январе 2018. В общей сложности Xiaomi заказала у Samsung 3,2 миллиона дисплеев. Планируется, что 6-дюймовые OLED-дисплеи от Samsung станут главным элементом нового Xiaomi Mi 7, который появится на рынке, предположительно, весной 2018 года.

По данным издания, изначально Xiaomi собиралась приобрести 5,5-дюймовые экраны у LG Display, однако компания не смогла удовлетворить запросы китайского производителя.

Ранее с китайским производителем техники договор о сотрудничестве подписала HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia. Сделка подразумевает взаимное предоставление перекрестных лицензий. Также по условиям договора Nokia будет поставлять Xiaomi оборудование сетевой инфраструктуры. Помимо этого, запланировано сотрудничество в сфере «интернета вещей», дополненной и виртуальной реальности и искусственного интеллекта.