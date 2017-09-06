Xiaomi выпустил свой первый телефон из линейки Android One от Google

Китайская Xiaomi никогда не стеснялась своих заимствований у Apple, а сейчас и вовсе представила широкой общественности почти полного клона iPhone 7 Plus.

Новый мобильный телефон Xiaomi Mi A1 был представлен во вторник в Индии. Первый телефон бренда, выпущенный на платформе Android One, повторяет как дизайн телефона от Apple, так и некоторые технические характеристики. Размер и разрешение экрана у обеих моделей идентичны – 5,5 дюймов по диагонали с FullHD, также и у американского, и у китайского бренда есть сдвоенная 12-мегапиксельная тыловая камера: с традиционным широкоугольным объективом и с телеобъективом, позволяющим двукратно приблизить изображение без потери качества. Новая модель Xiaomi оснащена чипсетом Snapdragon 625, внутри 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Интересно, что еще одна новая модель Xiaomi Mi Mix 2 будет презентована 11 сентября, что на день раньше презентации iPhone8 от Apple. А вот сможет ли китайская марка таким ходом подпортить жизнь Apple, узнаем чуть позже.