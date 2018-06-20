Причины прекращения сотрудничества с федеральным телеканалом не сообщаются

Василий Уткин и Леонид Слуцкий сообщили о том, что больше не будут комментировать матчи Чемпионата мира-2018 на «Первом канале».

Бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий объявил о своём решении в конце трансляции матча между сборными России и Египта на сайте «Первого канала». «К сожалению для меня, я заканчиваю свою работу на „Первом канале“, потому что мне необходимо приступить к другой деятельности», — рассказал он.

Слуцкий комментировал игру сборной России с командой Египта на сайте «Первого канала», а также работал в качестве комментатора на матчах Россия — Саудовская Аравия (5:0), Германия — Мексика (0:1) и Англия — Тунис (2:1).

В марте стало известно, что Слуцкий возглавил голландский клуб «Витесс». Он приступит к исполнению тренерских обязанностей на новом месте 24 июня.

Василий Уткин сообщил, что больше не будет комментировать матчи мундиаля в видеообращении на YouTube. «Я должен сделать короткое заявление. Действительно, обстоятельства сложились таким образом, что я больше не буду комментировать матчи Чемпионата мира по футболу на „Первом канале“. Мы с „Первым каналом“ расстаемся с уважением, а с моей стороны с благодарностью», — сказал Уткин, отказавшись объяснять причины.

На «Первом канале» Уткин уже успел 15 июня прокомментировать матч Португалия-Испания, закончившийся со счетом 3:3. Кроме того, Василий Уткин вместе с Леонидом Слуцким должен был 18 июня комментировать матч Англия-Тунис, но вместо него эфир провел Виктор Гусев.

«Первый канал» подтвердил прекращение сотрудничества с комментатором. «Мы благодарим Василия Уткина за блестящую работу на матче Португалия—Испания, с уважением относимся к его частной жизни и просим не строить конспирологических версий. Как Василий и планировал, его гонорар будет направлен в фонд содействия решению проблем аутизма „Выход“», — сообщили в пресс-службе канала.