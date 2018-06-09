В прямом эфире телеканал покажет 27 матчей турнира

Василий Уткин станет комментатором матчей Чемпионата мира по футболу на «Первом канале», несмотря на то, что он прекратил комментаторскую деятельность год назад, сообщили в пресс-службе канала.

«Мне очень приятно наконец сказать вслух, что я буду комментировать матчи Чемпионата мира по футболу на „Первом канале“. Мне бы очень не хотелось проехать мимо такого события у себя на родине. Так получилось, что я проскочил мимо Олимпиады, у меня были проблемы с голосовыми связками. И если за эти четыре года я бы еще пропустил Чемпионат мира, наверно, это был бы повод задуматься о карме. А я о карме обычно не думаю, потому что в эти вещи не верю. Я верю в работу, люблю футбол и очень рад, что вы услышите мой голос в эфире уже в ближайшие дни», — рассказал Василий Уткин.

«Первый канал» покажет все матчи Чемпионата мира, а 27 из них — в прямом

телевизионном эфире, в том числе две групповые игры сборной России (с Саудовской Аравией 14 июня и с Уругваем 25 июня), а также игры с участием главных фаворитов турнира — Бразилии, Германии, Франции, Испании, Англии и Аргентины.

Кроме того, канал предложит российским болельщикам уникальный показ всех 64 матчей Чемпионата мира в рамках спецпроекта на своём официальном сайте, в эксклюзивном мобильном приложении Первого, а также в приложении Smart TV в формате сверхвысокой четкости 4K.

Напомним, год назад Василий Уткин сообщил, что прекратил комментаторскую деятельность. Однако он не отдалился от спорта и продолжил работать экспертом в печатных изданиях и на радио, также организовал собственный проект.